Villarreal, la inflexión

La convincente victoria ante el Celta ha permitido que el Betis disfrute de una relativa tranquilidad en la primera pausa liguera por los encuentros de selecciones, aunque la visita a Villarreal no será una más en el calendario verdiblanco. Allí, hace apenas diez meses, Ángel Haro y José Miguel López Catalán tuvieron que afrontar el desplome de su apuesta por Gustavo Poyet; ahora, en el renombrado Estadio de la Cerámica, Quique Setién, el nuevo entrenador verdiblanco, tratará de poner fin a su mala racha de resultados cuando actúa como forastero.

La visita al conjunto castellonense aparece así como un punto de inflexión, tanto en el pasado como en el presente. El 6 de noviembre de 2016, los dirigentes béticos tuvieron que hacer frente a la realidad de un proyecto acabado antes de tiempo. Apenas once jornadas resistió Poyet como entrenador de la entidad heliopolitana, pese a la confianza depositada en el uruguayo desde su contratación. A los paupérrimos resultados, los que casi siempre marcan un adiós, se unieron las divergencias de Poyet con la afición verdiblanca o el escaso nivel de juego del equipo, que jamás acabó de definir una identidad propia. La derrota ante el Villarreal por un claro 2-0 dejó sin argumentos un posible margen de confianza hacia el técnico uruguayo, que ya también comenzaba a tener enfrentamientos con una plantilla que no entendía sus decisiones. Los conflictos con Dani Ceballos o Musonda o el escaso aprovechamiento de Rubén Castro marcaron el adiós de Poyet, la apuesta para el banquillo de un club que no encontraba el rumbo.

Si la visita a Villarreal de la pasada temporada provocó un viraje en el proyecto, ahora el escenario se presenta distinto. Sólo transcurre la tercera jornada del campeonato para un Betis remozado en todas sus líneas y también en su banquillo, en el que Setién pretende seguir implantando su particular idea de fútbol. Para consolidar ese estilo, el técnico cántabro necesita del tiempo que siempre otorgan los resultados, además de que una victoria pondría fin a su mala racha como visitante.

Con su derrota en el Camp Nou en la primera jornada del campeonato, Setién acumuló 19 encuentros sin ganar lejos de su estadio, después de que en la pasada temporada en la Unión Deportiva Las Palmas sólo pudiera vencer en su primer desplazamiento de la Liga a Mestalla. Tras ese triunfo por 2-4 -precisamente el Betis de Poyet también venció después en el mismo escenario-, el conjunto canario sólo consiguió tres empates -ante Osasuna (2-2), Alavés (1-1) y Real Madrid (3-3)- por 15 derrotas, las siete últimas de manera consecutiva, en un final de temporada marcado por sus diferencias con el presidente de la entidad canaria y cuyos malos resultados empañaron una trayectoria más que decente hasta entonces pese al lunar lejos de su estadio.

La situación del Villarreal, con dos derrotas en el inicio liguero, y los precedentes, con sólo dos victorias en las diez últimas visitas al cuadro castellonense, supondrán dos dificultades más para Setién. La última victoria verdiblanca se remonta a la temporada 2007-08, con Paco Chaparro en el banquillo, cuando el Betis se impuso por 0-1. Desde entonces, los heliopolitanos sólo han sumado dos empates, 1-1 en la 13-14 y 0-0 en la 15-16, y tres derrotas.