"Xabi Alonso es un referente, pero con 18 años era difícil sustituirlo"

-cuatro entrenamientos y titular ante el Barcelona, ¿se esperaba un comienzo así cuando firmó?

-Sinceramente, estaba preparado para lo que decidiera el míster. Sabía que era un partido muy importante y que llevaba pocos entrenamientos, pero cuando me enteré de que iba a jugar intenté ponerme de la mejor manera posible para aguantar al máximo. Acabé muy feliz y tengo que dar las gracias a todo el mundo por cómo me están tratando en el club y la ciudad. Es verdad que con la Real me estrené con el Real Madrid y aquí con el Barcelona. Me salió muy bien el debut y es de agradecer el cariño que me mostró la gente.

-La afición reconoció su buen partido con una ovación...

-Ya dije en una entrevista que se me pusieron los pelos de punta tanto cuando salí al campo como cuando hicieron el cambio. Se ve que la gente está con el equipo y que apoya desde el primer minuto hasta el final.

-Su adaptación al equipo fue muy rápida. ¿Influyó el diálogo con el entrenador desde el primer minuto?

-El día que llegué a Sevilla me reuní con él después del reconocimiento médico y la presentación. Más o menos me fue metiendo cómo estábamos jugando, la manera de tener el balón y de presionar. En los entrenamientos también me fui fijando en los movimientos del equipo y fue fácil la adaptación. Lo que aguanté en el partido estuve bien y sólo tuve la falta de ritmo por haber estado tiempo sin jugar. Estaba entrenándome para cuando me llegase la oportunidad pero ahora seguro que con más partidos voy a sentirme mejor.

-¿Es muy diferente Víctor a, por ejemplo, Eusebio?

-Sí, son distintos. A Eusebio le gusta tener mucho la posesión de balón, hace casi todos los ejercicios con la pelota... Víctor desde que he llegado trabaja mucho el tema táctico, estudia mucho a los rivales. Ya se vio el día del Barcelona que todos teníamos claro lo que había que hacer dentro del campo.

-¿Qué espera de estos meses en el Betis?

-Vengo a trabajar, a jugar todo lo que pueda y a ayudar al equipo. He visto que hay un equipo con muchas ganas de aprender y trabajar. Es importante para un equipo que quiere aspirar a todo.

-La pregunta, tras conocer su trayectoria y verlo ante el Barcelona, es por qué no se ha asentado en la Real...

-Se dan muchas circunstancias que el jugador no controla. Empecé jugando esta temporada, pero tuvimos un día malo ante el Espanyol. A partir de ahí, el míster empezó a probar otras cosas, con Illarramendi, Zurutuza y Xabi Prieto, y salió todo rodado. Siempre he comentado que soy partidario de que si algo va bien no se toque. Cuando llegó la oferta del Betis hablamos entre todos, la Real, mi representante, mi familia y yo, y lo mejor para todos es que saliera y cogiera minutos.

-Sus críticos apuntan a su carácter frío, aunque ante el Barcelona dio la impresión de todo lo contrario.

-Todo el mundo es libre de expresarse, a algunos les gustaré y a otros no, yo los respeto. Intento estar como el otro día, pelear a muerte por cada balón y, cuando lo tenga, jugarlo lo más fácil posible para ayudar al compañero.

-En San Sebastián cuentan que se generó un debate entre los pro-Pardo y los anti-Pardo. ¿Le afectó ese asunto?

-Al final te enteras de casi todo. No tengo Twitter ni nada de esas cosas donde más se alaba o raja de un jugador. Estoy aislado de todos esos temas, pero siempre te llegan cosas. Yo intento respetar a todo el mundo.

-¿Le afectó más que lo tildaran cuando salió como el sucesor de Xabi Alonso?

-Lo dije en su día, para mí Xabi Alonso es un referente, es un jugador top, pero no pueden decir que el primer día me parezco a él. Al final tenía 18 años y es muy, muy difícil sustituirlo. Intenté mantenerme aislado, y también mi familia me advirtió que no escuchara esos halagos y trabajase día a día.

-Se fue Illarramendi al Madrid y también le colgaron el cartel de sucesor...

-En su día también se habló de eso, que cuando se fue Illarramendi yo cogiera los galones. Estuve un poco al margen de ese tema, era joven, sólo quería acumular minutos y hacerme una persona más hecha en el fútbol profesional. Volvió Illarramendi y ya está.

-En el Betis no se ve un jugador de su estilo desde Beñat.

-Todo el mundo lo conoce, aquí mejor que nadie. Es un jugador también muy bueno, con un golpeo de balón que pocos tienen en Primera...

-Aquí tiraba las faltas y a usted se le vio acercándose, pero acabó disparando Rubén Castro.

-Sí, hubo una falta al borde del área, pero, bueno, Rubén Castro tiene muchos galones en este equipo y golpea también muy bien las faltas.

-Víctor lo colocó como el más retrasado de los medios. ¿Dónde se siente más cómodo?

-Hay tres posiciones en el centro del campo, en la Real podía jugar en las tres, aquí, con Víctor, de momento Dani (Ceballos) juega un poco más adelantado. Me encuentro cómodo en todas. Me gusta dar ese último pase, pero si me pone delante de la defensa también me gusta viendo el fútbol de cara.

-Con Dani Ceballos se entendió a la perfección.

-Es un jugador de muchísima calidad. Ya le he dicho que le tiras un melón y te hace un control que te deja... Tanto Dani como los demás son jugadores de nivel.

-Hablemos de su futuro. ¿Qué le supone que la Real quisiera renovarlo antes de salir?

-Tanto el presidente como el director deportivo han mostrado un apoyo y confianza en mí increíble. Voy a intentar devolvérsela. Esta temporada no he tenido minutos y me han ofrecido renovar dos años, con eso se dice todo.

-El Betis lo quiso también para más tiempo...

-El Betis mostró mucho interés en que viniera cedido, quería un año y medio y a mí me gustaba también esa idea. La Real se cerró en banda para que fuera sólo esta temporada, pero lo mejor era que saliera y aquí estoy encantado.

-¿Es cierto que incluso se habló de colocarle una cláusula anti-Athletic en caso de quedarse en el Betis?

-De eso no sé nada, sólo lo que se comenta por ahí.

-La Real lo captó siendo muy joven. ¿Cómo fue ese inicio?

-Estaba jugando en el pueblo y con 12 años vino la Real para que hiciera una prueba. Me salieron bien y a partir de ahí nos ofreció a mí y a otros chicos de mi zona quedarnos en la residencia de jugadores. Lo pasé mal al principio, me separaron de la familia, de los amigos. Todas las noches lo pasaba mal, se me hizo muy duro. Al final mi padre fue el que tiró del carro, el que me dijo "venga, Rubén, sigue, que si trabajas luego vas a tener la recompensa", pero mi madre lo pasó peor.

-Su padre también es entrenador de fútbol, ¿cómo ha influido en su formación?

-Es uno de mis mayores referentes, me ayuda en todos los temas de fútbol y en la vida personal. En los momentos buenos está ahí para que no me relaje y siga trabajando. Eso para gente como nosotros es una ayuda tremenda.

-¿Qué consejo que le haya dado no se le olvida nunca?

-Después de llevar tres partidos a buen nivel, me ha llegado a decir que siguiera trabajando, que esto sólo había empezado y que quedaba mucho recorrido. Eso me lo guardo, que hay que trabajar hasta el último día a muerte.

-Usted ha jugado en las inferiores de la selección. ¿Sueña con llegar a la absoluta?

-Es muy complicado ir a la selección y más en el puesto de medio centro. Es donde más calidad existe en España. Todo es trabajo y constancia hasta que algún día se pueda conseguir si se da el nivel.

-Jugó con un sevillano como Campaña, al que también le está costando consolidarse. ¿Se le exige demasiado y pronto a los jóvenes?

-Campaña empezó muy joven y fuerte, y a mí creo que me pasó algo parecido. Se crean unas expectativas muy altas y es complicado, pero poco a poco me estoy encontrando mejor y con trabajo todo acaba llegando.

-Volviendo al Betis, ¿qué es lo que más le ha sorprendido desde que llegó?

-Vengo de un vestuario espectacular como el de la Real y para mí era importante ahora. Es la primera vez que salgo a otro y me he quedado sorprendido. Esto es una familia, si uno está herido se le echa una mano. Para un jugador es importante que exista esa piña.

-¿Ve al equipo consiguiendo el objetivo?

-Si ganamos dos partidos ahora, estaríamos en una situación de mirar a Europa. Pero en San Sebastián ya decía que soy partidario de ir a poco a poco y ya veremos cómo estamos al final de la Liga.

-¿Le han fastidado las dos semanas sin fútbol?

-No me gustó nada ir hasta La Coruña y no poder jugar después del buen partido ante el Barcelona, pero ya estamos pensando en el Valencia, que es importante.