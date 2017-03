Zozulya viaja a Madrid con sus agentes pero su futuro continúa sin resolverse

El ucraniano Roman Zozulya viajó ayer a Madrid para solucionar su futuro, que no se descarta que sea en el club vallecano, como dijo José Lorenzo, uno de sus agentes.

Empleados del Rayo recibieron al jugador y sus acompañantes en la ciudad deportiva, aunque no hubo reunión porque ningún representante del club estaba en las oficinas, algo que certificó un notario. "No entiendo la actitud del Rayo. Nadie nos ha atendido. No están el director deportivo, el director general ni el presidente. No sé si el jugador se entrenará mañana", dijo Lorenzo.