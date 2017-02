Zozulya no irá al Rayo "si el ambiente de Vallecas no cambia"

José Lorenzo, agente en España del ucraniano Roman Zozulya, casi ha descartado este lunes que el delantero del Real Betis vaya a actuar como cedido en el Rayo Vallecano, ya que "si el ambiente social que se respira en Vallecas no cambia, va a ser prácticamente imposible que el jugador pueda ir".

Lorenzo ha advertido, tras una reunión mantenida con el futbolista en un hotel sevillano que todavía "no es algo seguro" y que "mañana habrá reuniones" antes de "tomar una decisión definitiva" porque ha "aún hay que ver una serie de cosas" pero ha insistido en que la "situación es insostenible".

El representante del internacional, en declaraciones a los periodistas en el hotel, cree que su obligación es "evitar que vaya una persona allí y pueda encontrarse de nuevo con una situación que nadie quiere que se repita", es decir, las amenazas que radicales profirieron en su contra en su único entrenamiento con el Rayo.

José Lorenzo ha recordado que "cuando llegó" a Madrid, Zozulya "recibió amenazas y si ese ambiente hostil se mantiene, no se puede animar a alguien a meterse en la boca del lobo", si bien ha aclarado que el jugador "quiere ir para ayudar a sacar de una zona difícil al equipo pero no fue bien recibido". "El Rayo es el que ahora tendría que posicionarse para aclarar alguna cosa. Yo mismo estuve hablando con los ultras 20 minutos y su posición es fuerte y radical, no iban a cambiar su manera de pensar. Ahora tenemos que ser prudentes porque quedan detalles por perfilarse pero queremos arreglar todas las cosas ya", ha precisado.