Entre Zozulya y el Valencia

El asunto Zozulya ha marcado la actualidad verdiblanca durante esta semana, por más que el entrenador, Víctor Sánchez del Amo, haya avisado de los peligros del Valencia, una cuestión que reiteró ayer tras apoyar de nuevo al delantero ucraniano.

"Está entrenándose con nosotros con permiso del Rayo mientras se encuentra una solución. Para nada es agradable, ni para el jugador ni para los clubes. Le hemos mostrado nuestro apoyo y no vamos a permitir que se quede en una situación de vacío legal y no pueda entrenarse", dijo el técnico sobre el conflicto del delantero, que también recibió ayer el apoyo del gobierno de su país. "Sabemos perfectamente que lo que pasó es una provocación intencionada en la que varios hinchas de izquierda fueron manipulados", dijo Pavel Klimkin, ministro de Exteriores ucraniano, citado ayer por medios locales. Klimkin aseguró que la Cancillería ha intentado ayudar a Zozulya desde un principio, ya que los diplomáticos ucranianos se lo han tomado como algo personal.

Mientras eso ocurre con Zozulya, Víctor pidió centrarse en el Valencia. " Es un equipo que está diseñado para cosas importantes y estar en los puestos nobles de la clasificación, pero su rendimiento está siendo muy irregular. Debemos tenerle mucho respeto por ese potencial que tiene y así nos hemos preparado. Tenemos que pensar que nos vamos a enfrentar a un rival con una capacidad muy grande y que puede dar su mejor versión, la cual es de mucho nivel", dijo el preparador bético, que también se refirió al aplazamiento del duelo ante el Dépor y la posible fecha para disputarlo: "Fue una incomodidad porque lo que todos queríamos era jugar, pero no se podía poner en riesgo la seguridad ni de una persona. Nosotros hemos querido jugarlo cuanto antes, pero somos el equipo de los viernes y eso nos condiciona mucho. Si me dan a elegir prefiero que no sea la semana del derbi, para poder prepararlo con más tiempo y sin riesgo de lesiones. La Liga todavía no nos ha propuesto nada".