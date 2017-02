Zozulya: "La dirección del Rayo no quiere que vuelva, tiene miedo"

El delantero ucraniano Roman Zozulya, que fue cedido por el Betis al Rayo en el último día del mercado de invierno, aseguró que la dirección del conjunto madrileño "no quiere que vuelva y tiene miedo" por el malestar que su llegada al club ha causado entre la afición.

Zozulya llegó al Rayo el pasado martes, al cierre del mercado de invierno, cedido por el Betis, pero apenas unas horas después decidió regresar a Sevilla ante las protestas de gran parte de la afición rayista, que lo acusa de tener ideas neonazis.

El jugador, cuando acudió en su primer día a las oficinas de la Ciudad Deportiva del Rayo, fue recibido con insultos por parte de algunos aficionados, que también portaron pancartas en contra del ucraniano.

Ante la gravedad del caso, Javier Tebas, presidente de LaLiga; Raúl Martín Presa, presidente del Rayo; Luis Rubiales, presidente de AFE y dos abogados, uno del departamento de integración del sindicato, se reunieron el jueves para abordar el tema.

En esa reunión se acordó garantizar la "seguridad plena" para que Roman Zozulya pueda jugar en el Rayo, una decisión que el futbolista ucraniano decidirá el lunes "libremente" si la acepta o vuelve al Betis, aunque no podría jugar con el club andaluz lo que resta de temporada

"Lo vi en sus ojos durante la reunión del jueves. La misma dirección del Rayo no quiere que vuelva, tiene miedo. Teme que me pase algo y eso se vuelva contra ellos", dijo el futbolista, que habló sobre las dos opciones que le dieron para solucionar su caso.

"Me dijeron de probar allí durante dos o tres semanas, a ver si no pasaba nada, o volver y entrenarme con el Betis sin poder jugar. Lo demás ya depende de FIFA o UEFA", confesó Zozulya, que no es muy partidario de probar la primera opción.

"¿Probar? Eso no parece que garantice mi seguridad, ¿pueden garantizar la de mi hija en el parque? Entre fútbol y familia, lo primero es mi familia. Creo que la respuesta sobre volver o no es clara y directa. Puedo no llevar a mi familia, pero creo que deben estar conmigo", manifestó Zozulya en la web ucraniana Tsn.

Zozulya declaró que la afición del Rayo le llama "fascista por apoyar al ejército de mi país, pero es toda Ucrania el que lo apoya, y yo no voy a abandonarles".

"Intenté hablar con los hinchas del Rayo, hacerles entender, pero no quieren. Algunos aficionados me dijeron que eran prorrusos, que apoyaron a los prorrusos en Donbass, no puedo entenderlo. ¿Cómo voy a jugar para un equipo que es prorruso?", concluyó.