Zozulya, a la espera de una defensa seria

La situación de Zozulya sigue estancada, pero aún son muchas las voces críticas que con injusticia siguen atacando al delantero del Betis. Por eso, el representante del ucraniano, José Lorenzo, pidió ayer un gesto de colaboración al Gobierno: "Son doce días ya sin que haya una solución para Zozulya, que sigue en una indefensión total y absoluta. Todo nació de falacias y mentiras, y se le está haciendo un daño irreparable. Echo de menos al Gobierno, no sólo al que gobierna el país, sino a todos los que tienen un asiento en el Congreso. Es un tema muy delicado que ha sobrepasado muestras fronteras. Hay que creer en la presunción de inocencia y ser responsable en las manifestaciones que se hacen, informándose correctamente".

José Lorenzo insistió en la defensa del derecho al trabajo de Zozulya, pues entiende que "con la normativa vigente, tanto en cuanto a los derechos de los trabajadores como en relación a la FIFA, que habla de que los clubes no pueden discriminar a los empleados por su libertad de expresión, no se está actuando bien con el jugador. No se le está garantizando realizar su trabajo. Sería duro ver al futbolista acudir a su trabajo con escolta".

Además, el agente del atacante no pierde la esperanza de que Zozulya pueda jugar en algún mercado de fichajes que sigue abierto: "Trabajamos también con la posibilidad de que pueda jugar fuera, tenemos alguna opción, pero hay que esperar. Pero se hace muy difícil pensar en otra opción que no sea la de que siga entrenándose con el Betis. Es muy difícil que se pueda ir al Rayo porque no paran de salir informaciones erróneas todos los días. Martín Presa dijo que seguía esperando a Zozulya, pero aún no se dan las condiciones necesarias".

En este sentido, José Lorenzo, además del apoyo del Gobierno, pidió un gesto de la entidad vallecana con sus ultras para que éstos pidan perdón públicamente: "El Rayo se podría sentar con los Bukaneros y éstos deberían pedir perdón a Zozulya y reconocer que el jugador sería bienvenido. Sería la única solución. Pero si no existe esa normalidad es muy difícil. No sé si esto sería posible. Esto tendría que ser fácil, pues el tiempo ha demostrado que él no es lo que los Bukaneros han dicho que es. Para ir al Rayo, Roman tiene que poder ejercer su profesión con total libertad, como el resto de sus compañeros".