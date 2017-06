La abogada de Lopera es "muy optimista y positiva" con el posible acuerdo

La abogada Encarnación Molino, que representa a Manuel Ruiz de Lopera, se ha mostrado “muy optimista y positiva” con respecto a las negociaciones que han emprendido con las acusaciones para alcanzar un acuerdo en el juicio por la presunta apropiación indebida en el Real Betis.

“Vamos a ser respetuosos, pero ahora mismo no se puede decir todavía nada. Soy muy optimista y positiva, creo que hay todavía mucho camino por andar. Veremos a ver qué pasa, hay que trabajar”, ha explicado Encarnación Molino, que ha reconocido que Béticos por el Villamarín es la acusación que en principio parece “más reacia” al posible pacto que ponga fin al juicio.

La letrada ha añadido que hay trabajar estos días previos a la reanudación de la vista oral. “Vamos a ir despacio, no quiero anticipar nada, poquito a poco, hay que ser paciente y trabajar y a ver dónde podemos llegar. El tiempo que tenemos es que el lunes se reanuda el juicio”.

El ex mandatario bético ha dicho a los periodistas que no tenía constancia de las negociaciones. “Yo no sé nada de lo que hablar, a mi me han dejado sentado, han salido han entrado, pero no han hablado conmigo de nada, de verdad”, ha afirmado Lopera.

Por su parte, el abogado Adolfo Cuéllar, que representa a la acusación particular de la Liga de Juristas Béticos, ha indicado que se ha planteado una “posibilidad de conversar sobre lo que hay ahora mismo dilucidándose, fundamentalmente la responsabilidad civil, y todas las defensas y las acusaciones estamos de acuerdo excepto la de Béticos por el Villamarín”.

Preguntado sobre si ese acuerdo incluiría una rebaja de las penas de prisión para Lopera –al que la Fiscalía pide tres años de cárcel o dos años en una calificación alternativa-, Cuéllar ha señalado que “no hay planteado nada sobre la posible rebaja de la pena, es solamente la posibilidad de hablar sobre lo que hay pendiente y por el interés del Betis que es lo que nos mueve a la mayoría de las acusaciones”.