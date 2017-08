Al acecho para rematar

Paréntesis.en espera de que llegue ese último refuerzo por el que trabaja Lorenzo Serra y su secretaría técnica, Quique Setién retomó el trabajo con la plantilla bética bajo el dulce regusto que dejó la primera victoria ante el Celta. Faltaron a la sesión cinco jugadores que estarán enrolados con sus respectivas selecciones en en este paréntesis: Durmisi, Mandi, Tosca, Guardado y Nahuel. Aún no pudo ejercitarse con el grupo el argelino Boudebouz. Hoy, a las diez de la mañana, habrá sesión a puerta cerrada.

El tiempo avanza inexorable hacia las 23:59 del próximo viernes 1 de septiembre, hora y día fijados para echar el cierre al mercado estival de refuerzos. Es el margen que le queda a Lorenzo Serra Ferrer para abrochar la plantilla con la que Quique Setién trabajará en esta temporada 2017-18 cuyo verde esperanza es más brillante desde la noche del pasado viernes tras la convincente victoria ante el Celta en el Benito Villamarín.

Y precisamente el club celeste radicado en Vigo se cruza en el interés verdiblanco en un jugador para la demarcación que Serra pretende reforzar, el extremo derecho. Se trata del joven turco Emre Mor, una de tantas perlas del Borussia Dortmund. El gran club aurinegro busca salida al chico, internacional absoluto por el país otomano a sus 20 años y con pasaporte danés. De hecho acaba de presentar a su sustituto, el ucraniano Yarmolenko, un jugador de un nivel más que contrastado.

Lorenzo Serra estuvo ojo avizor cuando el Dortmund le abrió la puerta de salida al talentoso jugador de banda y tanteó la posibilidad de conseguirlo cedido, pero la competencia ha sido dura una vez más. De hecho, junto al Celta pretenden al chico dos clásicos del Calcio como la Lazio y el Torino.

No obstante, parece que el club gallego es el que se ha adelantado. El reciente traspaso del centrocampista Pape-Cheikh al Olympique de Lyon le ha reportado a la entidad olívica 14 millones de euros, una suculenta cifra que lo ha reforzado a la hora de negociar. Según diversos medios, el acuerdo de traspaso de Emre Mor se cifra en unos 13 millones, cantidad a la que ni de lejos está en condiciones de llegar ahora mismo el Betis.

Según informaba ayer la Televisión de Galicia, tan avanzadas estaban las gestiones, que Emre Mor ya habría decidido viajar a Vigo.

El punto de mira de Lorenzo Serra se dispersa ahora hacia otros frentes. Desde Valencia afirman que apunta a Santi Mina. Precisamente el Celta lo traspasó al Valencia a cambio de 10 millones de euros hace dos temporadas. Y después de que no terminara de explotar en este bienio en Mestalla -55 partidos, 10 goles- no ha arrancado entre los predilectos de Marcelino García Toral y se estaría planteando una salida.

Otra vez el dichoso tope salarial que tanto condiciona los últimos pasos de Lorenzo Serra hace muy dificultosa la operación, aun liberando gasto con las más que probables salidas de Brasanac, Zozulya y Digard.

Una tercera vía para el extremo derecho se abre desde muy lejos, desde la gélida Kazán. Desde allí, Rubén Rochina se deja querer para intentar volver a un clima más bonancible y en un club de lo más sugerente para sus aspiraciones, como es el Betis. En Twitter han sido varios los mensajes afines a la causa verdiblanca que ha dado este extremo de 26 años, que curiosamente también fue traspasado a cambio de 10 millones de euros, como Santi Mina, del Granada al Rubin en julio de 2016.

En su primera Premier Liga rusa, la anterior, jugó 23 de las 30 jornadas, marcó 2 tantos y dio 5 paees de gol. En el actual campeonato, que arrancó el 16 de julio pasado, su participación ha bajado. Ha tomado parte en sólo tres de los ocho encuentros: 45 minutos ante el Krasnodar, 6 ante el Arsenal Tula y 71 ante el SKA Khabarovsk. En la última jornada, el sábado, no estuvo entre los citados.

Tanto Rochina como Santi Mina pueden desenvolverse en las bandas, preferentemente la derecha, como Emre Can. Y a partir de ahí, los perfiles de los tres son bien distintos. El valencianista es más delantero, el potente ex jugador del Granada tiende más actuar en la mediapunta, aunque a veces pueda ser un segundo delantero, y Emre Mor es un liviano y habilidoso jugador más específico para actuar en la cal, no exento de llegada. Serra quiere un jugador que pueda actuar en la banda derecha. A partir de ahí, los perfiles de los pretendidos varían. Tiene hasta el viernes 1.