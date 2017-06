Un acuerdo en la recta final

La negativa de Galera a sumarse al acuerdo por el que Lopera recibiría una indemnización millonaria no permitiría cerrar una sentencia de conformidad con todas las partes implicadas, otro de los puntos con detalles todavía por negociar. Lopera no quiere reconocer su culpa, al menos en cuanto a que se lucrase con el Betis, aunque sí aceptaría colocar por escrito que su mala gestión pudo perjudicar al club.

Rafael Salas dice que la Junta sería más adelante

Una de las consecuencias del acuerdo con Manuel Ruiz de Lopera sería el aplazamiento de la Junta Extraordinaria prevista para el 29 de junio, como así reconoció el propio Rafael Salas. "Si el acuerdo se cierra, como me han dicho que se va a cerrar, no habría junta el 29 y sería más adelante. Yo no me voy a retirar y seguiría adelante. A mí lo que me hace meditar la fecha es el nuevo reparto, porque dentro de dos meses va a haber una nueva junta. Por responsabilidad necesitaría esperar, pero que quede claro que Arriba Betis Campeón nunca se va a retirar. Si se cierra el acuerdo, tendría que estudiarlo y ver cómo se va a repartir el paquete de acciones. Entiendo que tendría que ser ratificado en una junta de accionistas", manifestó Salas en Radio Marca.