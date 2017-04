Un alivio en Heliópolis

Además, la planificación deportiva de Torrecilla no está dando el resultado que el club verdiblanco esperaba para lograr el objetivo de quedar del décimo para arriba, e incluso por números es peor, en estos momentos, que la de Macià. La temporada pasada, tras 31 jornadas, el Betis sumaba 34 puntos, mientras que ahora lleva tres menos (31), sin verse el salto de calidad pregonado desde la entidad para este curso. La afición, mientras, volvió a mostrar su enfado en las redes sociales, tras la derrota en Las Palmas, con Víctor, Torrecilla y, sobre todo, con Haro y Catalán, cuya gestión deportiva, como dicen los números, es deficiente.

Guarismos que reflejan la decadencia del Betis en la segunda vuelta, donde sólo ha sumado un punto más (9) que Osasuna (8), de ahí que en una clasificación contando sólo lo que va de segunda parte del campeonato los verdiblancos estarían metidos de lleno en la lucha por no bajar. A esto hay que sumarle otros datos que reflejan la triste temporada que está realizando el Betis, pues su próximo rival en el Benito Villamarín, el Eibar, le saca 19 puntos en la clasificación, con 50 puntos en su casillero por 31 de los heliopolitanos; y Osasuna, colista, ya ha sido capaz de conseguir dos victorias consecutivas, algo que el cuadro bético ha sido incapaz de conseguir en lo que va de campeonato. Así, el Betis, que ha sumado siete puntos en las últimas diez jornadas, acabaría el campeonato con 36 puntos.

La versión del club tras la ausencia de la cúpula dirigente en Canarias

La cúpula dirigente del Betis, con el presidente, Ángel Haro, y el vicepresidente, José Miguel López Catalán, a la cabeza, no estuvo presente en el último desplazamiento del conjunto bético a Las Palmas de Gran Canaria, y eso provocó que muchos aficionados verdiblancos criticaran tal ausencia. Así, la radio oficial del club heliopolitano ofreció una versión oficial sobre por qué ni Haro ni Catalán viajaron con el equipo, esgrimiendo motivos de trabajo -el presidente viajó a Lisboa- y personales, por parte del vicepresidente. No es la primera vez que ninguno no viaja con el Betis en este curso, como pasó en Vitoria, en el encuentro ante el Alavés, o en Riazor (en el partido que fue aplazado por el temporal y los desperfectos).