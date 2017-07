El 'anticulebrón' del verano

El traspaso de Dani Ceballos al Real Madrid ha entrado a formar parte de un nuevo catálogo de concepto léxico en la información veraniega de fútbol: el anticulebrón. Pocas veces ha sucedido lo que ha ocurrido en el caso Ceballos, que un club contrate a un jugador con la premura que lo ha hecho el club blanco con el utrerano. Más que caso Ceballos podría definirse de anticaso Ceballos. La secuencia ha sido bien sencilla: un dicho y hecho en toda regla. Fue filtrarse el ultimátum de 24 horas procedente de los despachos del Santiago Bernabéu y la inmediata respuesta del futbolista. Que sí, que voy.

A falta de los pormenores y de que el club de Chamartín haga oficial el fichaje del hasta ahora bético -previsto para mañana mismo-, comienzan a aflorar los términos del acuerdo entre los clubes y Bahía, la agencia de representación del jugador. Dani Ceballos, de 20 años, firmará un contrato con una duración de seis temporadas -hasta junio de 2023- por un montante que apunta a rondar los 18 millones de euros. Ésa será la cuantía que abone el Madrid por la operación, aunque no sea ése el dinero que ingrese en sus arcas el club verdiblanco.

De acuerdo a las condiciones del último contrato firmado por el futbolista, en 2015, esos presumibles 18 millones de euros quedarán repartidos en tres partes: unos 13,4 millones irán para el Betis, unos 3,3 para Bahía y alrededor de 1,3 para el centrocampista, quien ha visto frustradas de un modo muy particular las vacaciones de dos semanas que le correspondían por haber disputado el Campeonato de Europa de selecciones sub 21.

Aunque había estado especulándose con que el Madrid cediera al utrerano al Betis por una campaña, un asunto que entre la afición bética había generado no poca controversia, no parece ser que sea ése el plan madridista. Dani Ceballos será un integrante de pleno derecho en la primera plantilla del Real Madrid, cuya presentación se producirá en los próximas días, mientras que la reunión del medio con el resto de la plantilla blanca está prevista para el próximo día 21, al igual que sus compañeros en la selección de Albert Celades, Vallejo, Marcos Llorente y Marco Asensio, con quienes no dejó de posar en fotos durante el torneo de selecciones celebrado el pasado mes en Polonia, en el que fue elegido MVP. En 12 días los volverá a ver, pero en Estados Unidos y después de haber cambiado la indumentaria roja por la blanca.

Ha sido esa competición el detonante del interés de varios clubes de entidad por el bético. Su mediática actuación ante Italia atrajo las miradas del Atlético, del Inter, del Barcelona y del Madrid, que ha sido finalmente el que se ha llevado al utrerano al agua.

De cuajar definitivamente el traspaso, el entrenador del Betis, Quique Setién, pasará a disponer de cinco centrocampistas en la plantilla, aparte de los canteranos: Brasanac, Jonas Martin, Camarasa, Guardado y Digard. Es más que probable, en todo caso, que el entramado medular del Betis en la temporada 17-18 no quede así.

Digard está más fuera que dentro, mientras que Setién quiere comprobar en estos días de laboratorio qué podrían aportar Jonas Martin y Brasanac en su idea de equipo. Si el diagnóstico fuera desfavorable, el club rastrearía el mercado en busca de otro mediocampista.