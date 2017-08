La base firme de Serra Ferrer

La salida de Germán Pezzella del Betis es una realidad. El central argentino se encuentra ya en Florencia, a donde llegó anoche tras aterrizar antes en Milán en un vuelo procedente de Madrid. La entidad de Heliópolis y el cuadro viola dejaron todo muy avanzado el pasado jueves para que el zaguero, que hoy pasará el reconocimiento médico, juegue cedido este año en el equipo italiano, que se guarda una opción de compra (no obligatoria) de diez millones de euros y pagará unos 500.000 euros por el préstamo, además de hacerse cargo de la ficha del jugador.

Todo está a expensas, únicamente, de la oficialidad. "Los últimos flecos no están terminados. Yo no llevo directamente la negociación, así que no puedo decir los detalles de cómo se va a cerrar la operación porque no está cerrada aún", manifestó Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo de los verdiblancos, en la presentación de Javi García, y en la misma línea se expresó el presidente, Ángel Haro, quien, no obstante, confirmó que el conjunto verdiblanco es dueño ya del pase completo del argentino: "La operación no está cerrada, por lo que no puedo dar más detalles. Desde hace poco tiempo el Betis es propietario del 100% de los derechos de Pezzella. Como consecuencia, la cláusula es una cantidad superior. Ya saben que no solemos decir cantidades, pero es una cláusula interesante". Mientras, la Fiore da por cerrada la llegada de Pezzella de cara al estreno de la Serie A este fin de semana.

El Betis deja claro que la salida del argentino es una decisión propia tomada por el central

Sí dejó claro el Betis, como indicó Serra Ferrer, que la salida del argentino es una decisión tomada por propio central: "Se está negociando con la Fiorentina a petición del jugador. El Betis cree que es un activo importante tanto humano como deportivo y no quiere desprenderse de este futbolista, pero como consecuencia de una conversación que el jugador tuvo con Quique Setién se llegó a esta conclusión y así nos lo ha pedido Germán. Cuando tienes una situación de que el jugador te pide que le busques una salida es lo que tienes que hacer, buscar una cesión momentánea si es posible y que cualquier futbolista que esté en la plantilla esté identificado con lo que queremos hacer en el día a día y con el objetivo final".

La marcha de Pezzella permitirá al Betis disponer de mas dinero para acudir al mercado en busca del atacante (punta con velocidad y desborde que pueda jugar de extremo derecho) que desea para completar el plantel, descartando el balear que vaya a llegar un fichaje para el eje de la zaga: "No pensamos reforzar la defensa porque hay futbolistas con una polivalencia suficiente para poder estar a disposición del míster y que él esté tranquilo. En este aspecto diríamos que estamos tranquilos. En el otro, el de intentar buscar algún refuerzo en ataque, pues no estamos cerrados a alguna posibilidad". Otro asunto importante en la actualidad verdiblanca es el excelente momento de forma y los goles que está haciendo Rubén Castro en China. Por ello y por un posible regreso al conjunto bético en diciembre fue cuestionado el dirigente de Sa Pobla: "Va a depender de la decisión que tome el jugador. No podemos obligar a un futbolista a tomar una decisión contra su idea, voluntad e ilusión. Lo vamos a respetar. Tiene contrato aquí; si viene será bien recibido y apoyado, si decide seguir la aventura en el extranjero intentaremos facilitarle las cosas porque debemos ayudarlo. Claro que si el Betis se empecina puede obligar a que vuelva, ¿pero es conveniente? Cuando un futbolista no está a gusto hay que buscar una alternativa y una solución".

Precisamente, una solución cordial es lo que intenta el Betis con Digard y Zozulya, dos jugadores que no entran en los planes para la temporada que está próxima a comenzar: "Es cierto que tenemos algunas propuestas por ambos jugadores. A ver si estos días podemos llegar a un buen acuerdo. El Betis le ha buscado la posibilidad de que puedan seguir con su carrera deportiva en otro lugar No sé si ellos también están por la labor. Nos cuentan otros clubes que han rechazado estas propuestas, tanto de la Liga española como de otras ligas bastante interesantes".

Por último, Serra Ferrer se mostró muy ilusionado por la plantilla que está conformando, y aunque no ofreció un objetivo clasificatorio de cara a la próxima temporada sí espera que el Betis compita siempre al máximo: "Ahora empieza la competición y sin duda somos ambiciosos. El objetivo es el más próximo, el partido contra el Barcelona. Eso es lo que más puede reforzar y dar una autoestima y una confianza mayor. Mirar más lejos a veces no es aconsejable. Queremos pelear los partidos domingo a domingo con una idea clara y una mentalidad ganadora".