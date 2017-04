Víctor: "Necesitamos un plus a lo que estamos haciendo"

El técnico del Betis, Víctor Sánchez del Amo, ha comparecido a 48 horas del duelo ante Las Palmas para señalar que su equipo se necesita mejorar en todos los aspectos, algo que se exige la propia plantilla y que también fue solicitado por los dirigentes en su visita al vestuario del pasado miércoles. Además, el entrenador matizó sus palabras sobre la planificación de Miguel Torrecilla, aunque insistió en su falta de responsabilidad sobre la misma.

Cómo afronta partido: “El contexto del partido es el que hay, es en el que llegamos los dos equipos. El objetivo es buscar la victoria, entendiendo que necesitamos un plus a lo que estamos haciendo, para tener más efectividad y también mejorar atrás. Perdemos por la mínima, pero perdemos. Es lo que hemos hablado estos días. Si damos ese plus más, seguro que llega la victoria”.

Charla del presidente: “Hablamos primero el cuerpo técnico y los jugadores, como cada semana. Hemos seguido con esa dinámica y la visita del presidente vino a reforzar el mismo mensaje, el de dar ese plus más para ganar. Nos lo autoexigimos todos antes, como hemos hecho a lo largo de la temporada”.

Se siente cuestionado: “Este tipo de pregunta está respondida, sólo pensamos en Las Palmas. Toda la energía y la ilusión está en conseguir esa victoria. Ese esfuerzo mayor que estamos dando en conseguir esa victoria”.

Objetivo del club está lejos: “La motivación es salir a cada encuentro a ganar los tres puntos, ese espíritu y esa lucha se ha demostrado siempre, menos en Granada. Se ha dado esa imagen en campos y ante rivales complicados. Ganar tres puntos te permite consolidar la clasificación, ya dijimos que no había nada decidido nada por abajo. La experiencia siempre dice que hay diferencias en los rendimientos entre la primera y segunda vuelta. Queremos competir partido a partido y la clasificación final será la que te mereces con lo que has hecho todo el año. Ahora el objetivo es conseguir los puntos en Las Palmas para lograr el mejor puesto posible”.

Acepta la crítica: “El partido de Las Palmas es lo que nos interesa. Las opiniones las respetamos, pero no estamos pendientes del entorno. No nos da a nosotros capacidad para resolver problemas de nuestro equipo. Estamos enrabietados porque estamos muy cerca y hemos dado buena imagen, pero nos falta ese plus. Podemos dar un poco más para conseguir esa victoria”.

Problemas del rival: “La valoración de esa pregunta se sabrá con el resultado. Nunca vamos a saber si tiene incidencia. Preparamos el partido analizando sus encuentros, sus mecanismos tácticos y sus individualidades. Esa situación de irregularidad en los resultados se está dando, pero en su estadio sacan más puntos que fuera”.

Respuesta a Poyet y planificación: “No tiene que ver con el partido de Las Palmas. No tengo comentario al respecto. No tengo que hacer alguna contestación, nuestra cabeza está en Las Palmas. Mi comentario de la planificación era que cuando me senté con el Betis venía a un proyecto ya en marcha. A todos los entrenadores nos gusta planificar nuestro trabajo desde el principio. No es una crítica a nadie, sino que nosotros no hemos tomado decisiones”.

Nota que hay gente que quiere que pierda: “Para nada, para nada”.

Palabras de Dani Ceballos: “La actitud es incuestionable durante todas las semanas y en los encuentros. A pesar de recibir palos muy duros de partidos que se te van cuando has hecho méritos. No queda otra que trabajar y trabajar. Los jugadores lo están haciendo y lo van a seguir haciendo”.

Decepción de la afición: “Es una situación de postpartido que ya no viene al caso. Queremos este encuentro y tener un resultado positivo es lo mejor para todos”.