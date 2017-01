En busca del equilibrioVíctor: "Ni nuestra afición ni nosotros tenemos miedo"

El Betis siguió ayer preparando el encuentro ante el Barcelona. Una cita que el vestuario verdiblanco aguarda con ilusión y para la que Víctor Sánchez del Amo trabaja con un once que podría incluir, al menos, a una de las dos caras recién llegadas, sobre todo, la de Rubén Pardo, después de que la presencia de Jonas Martin en el encuentro del próximo domingo no esté asegurada. El ex futbolista del Montpellier, cuando apenas se llevaban unos minutos de la sesión preparatoria de ayer, tuvo que retirarse al vestuario aquejado de una capsulitis en la cadera derecha, de ahí que habrá que esperar a ver cómo evoluciona en las próximas horas para ver si puede llegar a tiempo al choque ante los azulgrana. De este modo, estaría cerca el debut del jugador cedido por la Real Sociedad, que acompañaría a Petros en el centro del campo, con Ceballos por delante para actuar de enganche con Rubén Castro, que sería el hombre más adelantado.

Y es que Víctor, como ya hiciera en el encuentro en casa ante el Athletic Club (1-0), podría repetir el dibujo de jugar con cuatro centrales, con la duda de si Tosca sería de la partida ocupando el lugar de José Carlos - será baja al seguir con el programa médico establecido para superar la pubalgia que le está impidiendo ejercitarse con el grupo- o bien entra Mandi, en perfecto estado tras su vuelta de la Copa de África. De este modo, Donk retrasaría su posición, además de ayudar en defensa Piccini y Durmisi, que seguirían jugando como carrileros. Ceballos dejaría de jugar como pivote defensivo para conectar con el 24 bético, que en esta ocasión no tendría acompañante y Álex Alegría esperaría su oportunidad en el banquillo.

El francés se retiró del entrenamiento cuando se llevaban pocos minutos de trabajo"Incluso con Messi no ganan siempre", indica el madrileño, sin temor al potencial azulgrana

Víctor, mientras tanto, mantuvo en sala de prensa su línea de no dar pistas al rival sobre algunas novedades de cara al once para recibir al Barcelona, aunque dejó claro que tanto Tosca como Rubén Pardo podrían estrenarse como béticos: "Ambos llevan dos entrenamientos acumulados sin ningún problema. Tosca vino con cansancio porque los últimos días antes del fichaje fueron ajetreados y no pudo descansar. Hemos tenido un poco de precaución con él pero ha completado sin problemas los entrenamientos. Entendemos que tanto él como Rubén Pardo están disponibles para ser alineados desde el inicio si lo consideramos oportuno. Rubén viene de tener una lesión muscular en noviembre aunque ya se había incorporado al trabajo con el grupo en su anterior equipo. Ha disputado menos minutos pero nos ha mostrado una buena asimilación al trabajo y no se ha resentido. Entendemos que también está disponible, ya veremos si la decisión es ponerlo de inicio o durante el transcurso del partido".

De este modo, Víctor guarda sus cartas en busca de lograr un equipo titular que sea equilibrado a la hora de defender y atacar para obtener un resultado positivo ante un potentísimo rival.

El entrenador del Betis, Víctor Sánchez del Amo, ofreció ayer una rueda de prensa en la que se mostró muy ilusionado de cara a poder darle una alegría a la afición ante el Barcelona. "Para nosotros es un partido muy bonito porque es un reto apasionante. Estamos terminándolo de preparar con toda la ilusión porque sabemos que es una oportunidad para tener una noche muy bonita a la que dedicar nuestra atención", dijo el madrileño, que incidió en su idea de poder doblegar al cuadro de Luis Enrique: "La afición del Betis no es miedosa, al contrario, tiene un amor por sus colores incuestionable y no le tiene miedo a ningún rival independientemente del momento en el que esté su equipo. No tienen miedo y nosotros tampoco. Los objetivos del Barcelona no son los nuestros, pero el objetivo para este partido es común, los tres puntos".

Para ello, el preparador del cuadro verdiblanco confía al máximo en el rendimiento que pueden dar sus jugadores para frenar a un Barcelona en el que Messi atraviesa por un magnífico estado de forma: "Es indiscutible que es de los mejores del mundo, no creo que tengamos que descubrir todas las cualidades y el potencial de Messi. Vamos a tratar de tener un alto rendimiento ofensivo con nuestro juego colectivo para evitar que las individualidades del Barça, Messi la máxima, tengan todo ese acierto que suelen tener. Hay referencias en esta temporada de partidos en los que el Barcelona ha sufrido y no ha tenido resultados positivos. Vamos a tratar de ser uno de los equipos que les ponga las cosas difíciles y poder, así, conseguir la victoria. Incluso con Messi no ganan siempre".

Además, Víctor dejó claro que la ausencia de Iniesta no debilita a los azulgrana: Mascherano es una de las soluciones que pueden tener, también Rakitic... Tienen jugadores de mucha calidad, cada uno con el perfil que tiene puede dar distintos matices. En cuanto al sistema que emplea el Barça, su filosofía, puede mantenerla esté Busquets o no".