Un camino que empezó con el Girondins

Los caminos del Betis y de Zinedine Zidane vuelven a cruzarse, de nuevo, esta noche, en el Santiago Bernabéu, aunque todo empezó el 5 de diciembre de 1995. Aquella fría y lluviosa tarde noche en Sevilla, el hoy entrenador del Real Madrid marcó un golazo de volea que soprendió el meta bético Pedro Jaro y certificó la continuidad del Girondins de Burdeos, su equipo por aquel entonces antes de firmar por la Juventus, en la Copa de la UEFA de la campaña 95-96, pese a que al final el cuadro verdiblanco acabó ganando 2-1 (perdió en Francia por 2-0).

Ahora, el equipo de Heliópolis vuelve a verse las caras con Zidane por segunda vez esta temporada, y el galo apostará por refrescar a su equipo con varios jugadores. "Mañana (por hoy) es un partido para que salgan algunos que juegan menos, pero no lo miro así, lo que quiero es tener a toda la plantilla lista. Es verdad que me duele la cabeza luego, pero prefiero tener a todos los jugadores para hacer el equipo que creo conveniente para el partido que tenemos", dijo Zidane en la rueda de prensa previa a la cita ante los verdiblancos, frente a los que intentará mantener la fortaleza mostrada hasta ahora en el coliseo blanco: "Vamos a intentar en casa hacer el máximo para ganar siempre. Sobre todo no perder. Hasta ahora lo hemos conseguido. Hay que pensar en esta línea y seguir manteniendo lo que estamos haciendo. Significa que lo estamos haciendo bien. Vamos a intentar por lo menos no perder".

Por último, el preparador del cuadro madridista se refirió a las últimas polémicas arbitrales tanto con su equipo como con el Barcelona: "No sé. El Madrid es único y cada vez que pasa algo aquí es porque es el Madrid. Sabemos que nosotros molestamos, pero esto no va a cambiar. Si ganamos es porque estamos bien. No dependemos de nada y de nadie. Podemos hacer las cosas mejor si estamos concentrados. Ahora viene lo importante, el final de temporada. Los puntos ahora son muy importantes. Estamos centrados en lo nuestro, no en lo demás".