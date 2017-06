La cantera, 9 años atrás

En plena planificación de la próxima temporada, Lorenzo Serra Ferrer se ha encontrado con un problema en la cantera, una de las parcelas que pretende reorganizar, y que en estos días ha retrocedido nueve años, al quedarse por vez primera desde 2008 sin representantes en Fútbol Draft, esa selección de las mejores promesas españolas que se realiza cada temporada y que, por ejemplo, tuvo a Dani Ceballos la pasada temporada en su once de oro.

A comienzos de cada año, el comité técnico de este programa elige a los 132 mejores canteranos españoles, de edades comprendidas entre los 16-20 años. De esta lista inicial, en las sucesivas reuniones que se celebran durante el año, el comité va realizando descartes en la relación de candidatos, en función de las capacidades, progresión y rendimiento mostrado por los elegidos. Tras los sucesivos cortes, la nómina inicial se reduce a los 33 elegidos, que componen el once de oro, plata y bronce.

Este primer comité técnico fue presidido por el exseleccionador nacional Iñaki Sáez, y al que asistieron también Javier Lasagabaster (director Fútbol Draft), Albert Celades (seleccionador sub 21), Luis de la Fuente (seleccionador sub 19), Santi Denia (seleccionador sub 17), Vicente Miera (ex seleccionador nacional absoluto), Miguel Ángel España (entrenador de porteros RFEF), Juan Carlos Gómez Perlado (preparador físico RFEF), Raúl Ojeda (LFP), Ángel Caballero (presidente AEAF) y Nacho Silván (experto en fútbol de cantera).

29 equipos hay representados en esa lista de 132 jugadores, tanto de Primera -Athletic, Atlético, Barcelona, Celta, Espanyol, Sevilla, Villarreal, Málaga, Real Sociedad, Valencia, Levante, Eibar, Real Madrid- como de Segunda -Sporting, Osasuna, Rayo, Zaragoza, Alcorcón, Almería, Valladolid- e incluso algunos de Segunda B -Toledo, Mallorca-, además de equipos extranjeros -Manchester City, Liverpool, Arsenal, West Ham, Juventus, Dinamo Zagreb-, en la que el Betis se ha quedado fuera, todo un síntoma de lo que viene sucediendo en la cantera verdiblanca.

En esta primera selección realizada destacan jugadores como David Carmona (Sevilla), Pablo Maffeo (Manchester City), Pol Lirola (Juventus), Aarón Martín (Espanyol), Juan Miranda (Barcelona), Vallejo (Real Madrid), Meré (Sporting), Álex Carbonell (Barcelona), Carlos Soler (Valencia), Cristian Rivera (Eibar), Aleñá (Barcelona), Ontiveros (Málaga), Alejandro Pozo (Sevilla), Pau Miguélez (Racing), Oyarzabal (Real Sociedad), Villalibre (Athletic) o Borja Mayoral (Real Madrid).

Para encontrar a la mejor promesa verdiblanca hay que acudir al equipo cadete A, en el que ha participado el recientemente renovado Roberto González, un habitual de los escalafones inferiores de la selección, pero que tiene 16 años recién cumplidos, por lo que todavía tiene camino por delante para consolidarse en el panorama nacional.

En los últimos años, el Betis siempre había estado representado en esta selección de los mejores jugadores canteranos, por lo que su ausencia supone un toque de atención para el club, que siempre ha indicado que el trabajo con los más jóvenes debía ser un pilar de su futuro.

De hecho, Serra Ferrer tiene entre sus objetivos instaurar una metodología de trabajo común en todos los escalafones inferiores e incluso pretende incorporar a gente de su confianza para esa parcela de la entidad. "Siempre he sido un enamorado de la cantera, por lo que quiero darle un sello especial porque el Betis necesita de esto. El Betis necesita de una formación humana y futbolística. Tenemos que transmitir bien todos estos conceptos por etapas, porque seguro que conseguiremos sacar frutos de la cantera del Betis. Aporta un plus. Está en mi mente entrar muy fuerte en la cantera y creo que vamos a cambiar muchas cosas", manifestó el balear en su presentación, incluso antes de conocer este proceso de selección que deja a la cantera verdiblanca con un retroceso de nueve años.