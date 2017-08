Del carácter de Boudebouz a la espera de Javi García

Varios nombres tiene señalados Lorenzo Serra Ferrer en su agenda, entre los que destacan ahora el de Riyad Boudebouz y Javi García, aunque la llegada de ambos se enmarcan dentro de operaciones a varias bandas. El pivote murciano es de sobra conocido en España, pese a que la mayor parte de su carrera la ha realizado en el extranjero, mientras que Boudebouz es un producto del campeonato francés.

"Técnicamente es muy bueno, tiene muy buena animación ofensiva. Es muy técnico, puede jugar en un 4-4-2 por detrás de los atacantes, puede jugar de mediapunta con un delantero por delantero. No lo veo por la derecha, al ser zurdo, y es un más un mediocampista puro muy ofensivo. Se mueve muy bien por las bandas, pero no para jugar únicamente ahí. Necesita más libertad", lo define Faruk Hadzibegic, un viejo conocido del Betis y perfecto conocedor del campeonato francés. "No sé qué quiere Quique Setién, cómo quiere jugar o lo quiere utilizar. Tira muy bien las faltas, es muy técnico. Cuando está en su buen momento puede meter fuego ante cualquier rival", dice el bosnio, que apunta a la fuerte personalidad del franco-argelino: "Es un muy alegre. Le sigo desde Sochaux, se fue a Bastia y ahora está en Montpellier. Vi una declaración suya que estaba negociando para irse, ahora sé que para el Betis. Es buen futbolista, pero hay que meterlo en buenas condiciones también. Tiene mucha personalidad y quiere mandar en el campo. Es diferente a Jonas Martin. Es más imprevisible, más loco en el campo en el sentido positivo, y por eso dije que puede meter fuego a cualquier partido".

Mancini anuncia dos onces distintos para hoy y el domingo, lo que frena a Javi García

Desde Francia se apuntó a un acuerdo entre el Montpellier y el Betis por 8,5 millones de euros, aunque el club verdiblanco quiere examinar detenidamente la rodilla dañada de Boudebouz, de ahí que la operación avance con lentitud.

En una situación de tensa espera también se encuentra Javi García. El técnico del Zenit, Roberto Mancini, aseguró ayer que colocará dos onces distintos para los encuentros de hoy, en la Liga Europa, y el domingo, en el campeonato ruso ante el Spartak, y el murciano apunta al de esta tarde, de ahí que todavía no se haya aclarado su decisión. Su agente, Manuel García Quilón, continúa negociando con el Zenit su salida, con el Betis y el Málaga muy atentos a su futuro.