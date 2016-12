Entre el central y las salidas

Los movimientos en el Betis de cara al mercado de invierno son constantes, con el objetivo de encontrar un central que cubra la ausencia de Mandi durante la estancia de éste en la Copa de África y de dar salida a jugadores que hasta el momento no han gozado de muchas oportunidades. Así, para la zaga, uno de los defensas mejor colocados en la lista de Miguel Torrecilla, director deportivo del cuadro verdiblanco, es Muniesa, como avanzó este viernes Marca, que vería con buenos ojos la posibilidad de recalar en Heliópolis. No obstante, en estos momentos, la postura del Stoke City es no dejar salir al jugador de Llobregat del Mar -tiene contrato hasta 2019- en estos partidos de Navidad y, en todo caso, hasta que no encuentre antes un recambio, por lo que las negociaciones entre Betis y el equipo rojiblanco no se antojan fáciles.

Otros nombres, como el de Gastón Silva, actualmente en las filas del Granada, han perdido fuerza pese a seguir siendo una opción tenida en cuenta por la dirección deportiva, y otras opciones, como es el caso de Siovas, han quedado descartadas, pues el central de Olympiacos dejó ayer prácticamente cerrada su cesión con opción de compra al Leganés. El conjunto verdiblanco, el Deportivo y el Granada han estado muy atentos al futuro del espigado zaguero heleno, pero en las últimas horas el cuadro pepinero irrumpió con fuerza y ayer negoció su incorporación, en Madrid, con el agente del defensa. El nombre de Jaroslaw Jach, central polaco del Zaglebie Lubin, al contrario que Siovas, sigue presente en un Betis que tiene muy presentes las salidas.

Así, el primero en abandonar la disciplina verdiblanca ha sido Fabián. El conjunto verdiblanco y el canterano han llegado a un acuerdo para ampliar su contrato hasta 2020 -terminaba en 2019- y marcharse cedido al Elche hasta el final de temporada. "Entre el Betis y yo hemos decidido la cesión al Elche, ya que creíamos que era lo mejor. Estoy muy contento de tener la oportunidad de ir allí a jugar y también contento por la renovación que me ha ofrecido el club, que me ha dicho que confía en mí, que tengo mucha proyección. Me han dado la confianza para que me vaya tranquilo sabiendo que apuestan por mí", indicó Fabián en los medios oficiales del cuadro ilicitano.

Una vez definida la situación del centrocampista, la entidad verdiblanca estudia los casos de Zozulya y Nahuel, que pueden ser los próximos en abandonar la disciplina heliopolitana, sin olvidar la situación de Piccini, seguido muy de cerca por el Valencia. También, diversos medios de comunicación turcos señalaron este viernes que el Galatasaray medita repescar a Donk en el mercado de invierno debido a las bajas de Aziz, lesionado en la rodilla de larga duración, y de Chedjou, citado para la Copa de África. El holandés, hasta ahora, ha disputado más de 45 minutos en 8 de los 20 partidos, como mínimo, que tendría que jugar para que el Betis pueda comprarlo por una cantidad no muy alta (rondaría el millón y medio de euros), pero el club turco no se olvida de él y podría dar un paso al frente en enero.