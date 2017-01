Las cesiones como punto inicial

La falta de liquidez en las cuentas del Betis no hacen sino añadir más hándicaps a un mercado como el invernal, en el que ya de por sí es difícil acertar la apuesta. Una cantidad cercana al millón de euros, según diversas fuentes, es lo que maneja el club heliopolitano para hacer frente a las distintas contrataciones, una cantidad bastante baja y que estrecha los márgenes de maniobrabilidad en este sentido.

De ahí, y hasta que se produzcan salidas, que en el club estimen que la principal forma de contrataciones en este periodo de transferencias será la cesión, a la que se le intentaría añadir en cada caso la pertinente opción de compra al final de la temporada si las prestaciones del futbolista convencieran a los rectores, para evitar, de tal forma, casos como el de Dorlan Pabón unos años atrás.

Una de las posiciones que desde la dirección deportiva tienen previsto reforzar en este mercado invernal es la de central. La marcha de Mandi con Argelia a la Copa África mengua los recursos defensivos de Víctor, por lo que Miguel Torrecilla trabaja a contrarreloj para ofrecer, cuanto antes, un futbolista de las máximas garantías posibles que permita al técnico madrileño afrontar los partidos en los que el zaguero argelino esté ausente con una mayor tranquilidad.

Sin embargo, los intentos del salmantino por satisfacer las necesidades del técnico han resultado infructíferas. La última negativa llega de Francia, concretamente de Mónaco. Allí, según France Football, el cuadro monegasco habría rechazado una propuesta de cesión por Abdou Diallo, al que pretenden renovar su contrato.

Diallo es un joven zaguero franco-senegalés, de 20 años, que desempeña la función de central zurdo. Este verano regresó tras una cesión del Zultem Waregem, aunque su participación en el Mónaco esta temporada se reduce a 5 partidos para un total de 404 minutos. Un escaso bagaje para un futbolista en pleno crecimiento.

La lista de candidatos para ser el sustituto de Mandi crece cada día. Además de Diallo, el último en sonar es Federico Fernández, central del Swansea, que está en la rampa de salida del club galés. Su pasado, tras haber sido jugador del Getafe y conocer de primera mano la competición española, juega a su favor. En contra, los siete millones que pide el club del norte de Gales por el zaguero italo-argentino. Una cifra que, de lejos, el Betis no estaría en condiciones de asumir, por lo que sólo contemplaría una cesión. El Swansea quiere reforzarse con Rannochia y necesita liquidez. Por ello entiende que la salida del zaguero nacido en la localidad argentina de Tres Algarrobos es la mejor opción. Por él también se ha interesado el West Brom.

El escenario económico provoca que todas las miradas estén puestas en la posición de central. Sin embargo, algunas salidas que dejasen dinero permitirían afrontar alguna incorporación más. Zozulia y Jonas Martin son dos de los que más papeletas tienen para salir, aunque tras la lesión de Felipe Gutiérrez, en el club se replantean la situación del galo.

No obstante, desde Francia siguen apostando por repatriarlo en este mercado invernal. Uno de los posibles destinos que suena con fuerza es el del Girondins de Burdeos. Su técnico, Jocelyn Gourvennec, habla del interés por el ex jugador del Montpellier.

"He tenido una conversación con su agente porque él juega poco en el Betis", dijo el entrenador del Girondins. "Se trata de un jugador que conozco bien porque lo he seguido muchos años, que ha hecho grandes progresos en las últimas temporadas. Pero éste no es el único nombre que hay, existen otros jugadores en los que pensamos. Pero es una posibilidad entre otras", resaltó Gourvennec. El Girondins estaría dispuesto a poner unos 2,5 millones por Jonas, que sumados a los que se podrían ingresar por la venta de Zozulia, que está en la rampa de salida e interesa a equipos como el PAOK, servirían para reforzar más el plantel.