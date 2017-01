Un cierre con movimiento

El rumano Tosca, que cambia de agente, bromea sobre su debut

El rumano Tosca, el último fichaje bético, cumplió con el rol marcado en su estreno como bético e incluso ayer se permitió bromear sobre su duelo con Luis Suárez. "Las emociones que viví no las he tenido en ningún partido. Ni con el Steaua ni con la selección. Me enteré una hora antes del partido en el vestuario que sería titular. Hay una gran diferencia de calidad y a la hora de pensar. Se juega muy rápido y el nivel es muy superior a la liga rumana. Me encontré muy bien durante el partido y siento que puedo crecer. Messi, Suárez y Neymar son extraordinarios. Luis Suárez no ha intentado morderme", dijo el central a Digi Sport, después de confirmar que Lucian Marinescu, el intermediario que realizó su operación, es su nuevo agente.