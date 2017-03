El colchón deseado

Mucho se está hablando del futuro del Betis de cara a la próxima temporada. La continuidad de Víctor y su planificación con el club verdiblanco, el mensaje de la entidad del proyecto a medio plazo y la estabilidad institucional para crecer... Y todo, a la espera de ver qué dicta la Audiencia a finales de marzo sobre las medidas cautelares con respecto al paquete accionarial del 31,38%. En definitiva, muchas incógnitas por resolverse cuando el conjunto de Heliópolis no ha dejado de mirar, todavía, al Leganés, cada vez que tiene jugar, y ha sido, hasta el momento, incapaz de enlazar dos victorias consecutivas. Por eso, la cita de esta tarde en Riazor es tan importante para un Betis que llega de perder en casa ante la Real Sociedad y que de no ganar o, al menos, puntuar ante el Dépor, teniendo después que visitar el Santiago Bernabéu, se le complicaría el horizonte en la clasificación, mientras que con una victoria sumaría 30 puntos, le sacaría a los deportivistas siete -más el goal average- y se situaría 11 por encima de la zona de descenso.

Además, el encuentro tiene el atractivo de ver a dos entrenadores que se vuelven a reencontrar, en esta ocasión, en banquillos opuestos, después de que lo hicieran la pasada temporada en Heliópolis en una cita que acabó con triunfo de los blanquiazules (1-2). Ahora, Víctor intentará seguir con su línea positiva ante Mel, aunque en su última visita a Riazor los heliopolitanos cayeron (3-1) y fueron eliminados en dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Éstos buscan, además, su segunda victoria consecutiva a domicilio tras la cosechada en La Rosaleda (1-2). El mismo objetivo tiene el preparador deportivista, que desea un triunfo que le permita alargar la racha que ha comenzado desde que se hiciera cargo del cuadro gallego, con un empate y una victorias, en dos partidos.

En el Betis, Víctor tiene a todos sus jugadores disponibles, salvo Jonas Martin, lesionado, y seguirá con su política de rotaciones en esta concatenación de partidos que acabará con la cita del próximo domingo ante el Real Madrid en la capital de España. Así, la principal ausencia en el once inicial de los verdiblancos apunta a Rubén Castro, por lo que el dibujo sería similar al usado ante Málaga y Real Sociedad, con la entrada de Rubén Pardo -vuelve tras no poder jugar por contrato ante los donostiarras-, que jugaría con Brasanac, Petros y Dani Ceballos en el centro del campo, siendo Sanabria el hombre más adelantado. Por lo demás, Mandi, Pezzella y Tosca jugarían en defensa, y Piccini y Durmisi serían los carrileros.

En el Deportivo, que jugó el jueves pasado, el domingo y lo hará hoy, Mel no podrá contar finalmente con Kakuta, lesionado, al igual que Guilherme, y todo apunta a que volverá a repetir, en líneas generales, el once que alineó en El Molinón con una excepción, ya que Fernando Navarro se quedará en el banquillo, Luisinho pasará al lateral izquierdo y como extremo entrará en el equipo inicial Carles Gil. De este modo, los verdiblancos tendrán que estar muy pendientes de Andone, que atraviesa por un buen momento de forma, y de jugadores como el turco Çolak, con una buena visión de juego y un disparo fuerte de lejos; Mosquera, al que Mel le ha dado galones desde que ha cogido las riendas de su nuevo equipo; Celso Borges, el acompañante de ex del Getafe en el centro del campo; y Sidnei, el mejor hombre en la zaga deportivista, entre otros.

El Dépor de Mel ya demostró ante el Atlético, en su último partido en casa, que sale intenso a realizar la presión alta dentro del clásico 4-4-2 asimétrico que le gusta usar al entrenador madrileño, mientras que Víctor no modificará su 5-3-2 o 5-4-1 para no dejar que su adversario se pueda sentir cómodo en el terreno de juego. Dos estilos diferentes en equipos que luchan por el objetivo de alejarse de los puestos de peligro, aunque viendo el nivel tan bajo que están ofreciendo los conjuntos que ocupan los puestos de descenso no deben tener muchos problemas para alcanzar sus respectivas metas al final de la temporada.