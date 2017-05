"No comprendo que haya béticos en la actualidad que defiendan este Betis"

Manuel Castaño, con un paquete accionarial del 4,5%, puede tener un papel importante de cara a la junta del próximo 29 de junio. Sobre todo, para la candidatura de Arriba Betis Campeón. El ex consejero y vicepresidente, no obstante, sigue con atención los movimientos de ambas alternativas, analizando en profundidad, además, la situación del club verdiblanco.

-¿Qué opinión tiene de Rafael Salas?

-Conozco a su padre, a él y a su familia. Son muy béticos. Tiene ilusión, es un bético joven y ha dado un paso adelante viendo la situación que padece el club, tanto en lo deportivo como en lo económico. No hay que olvidar que el aspecto económico es igual de preocupante que el deportivo. Me da la impresión de que están pidiendo por adelantado dinero de la tele, o tendrán que vender jugadores, activos del club.

-¿Le ha llamado ya a usted?

-No me ha llamado ninguna de las dos candidaturas, ni la que forman Haro y Luis Oliver ni tampoco la del señor Salas.

-¿Se sentaría a escuchar su proyecto?

-Me he sentado con Haro y Catalán, con la Liga de Juristas Béticos, Béticos por el Villamarín y con la Fundación Heliópolis. Si Salas me llama, me sentaré con él, como antes hice con todos.

--¿Y qué le parece lo que conoce de 'Arriba Betis Campeón'?

-Conozco a Valenzuela más que a Alfonso. Estuvo conmigo 10 años en la cantera. Es una persona válida, honesta y trabajadora. Si llega a la cantera, no habrá ningún parásito en ella. Y todo el que sobre se irá a su casa. Mirará siempre por el Betis. A Alfonso, como futbolista, lo conocí en su segunda etapa aquí. Fue internacional con el Betis, y evidentemente es válido.

-Viendo la situación actual del Betis, ¿entiende que hace falta un cambio de rumbo?

-Lo que no comprendo es cómo hay béticos en la actualidad que defienden esto. Quedar decimoquinto, con 70 millones de presupuesto y con tres entrenadores, el descenso del baloncesto... En este sentido, no entiendo que Ramón Alarcón no haya dimitido o no haya sido cesado de su puesto. ¿Da igual lo que pase? Lo sucedido este año es un fracaso total y absoluto a nivel deportivo, que es lo que se ve. En el césped y el parqué no pueden ocultar nada. En otras cosas, sí. Cómo irá lo que no se ve...

-Entonces, ¿considera que la junta llega en un buen momento?

-Es el ideal. El mercado se abre el 1 de julio y la junta es el 29 de junio. Lo raro y anormal es que se empiece a fichar en mayo. Se hacen fichajes con una intención electoral, nombres para favorecer la candidatura de Haro y Oliver.

-Usted compitió con ABA, ¿ve desventaja entre las candidaturas?

-En aquella ocasión, Haro y Catalán se salieron del consejo, pero todas las personas que iban en el consejo con ellos seguían en el Betis. Además, tenían el listado de accionistas, los teléfonos controlados, el propio personal laboral del club... Ellos partían con una gran diferencia respecto a mí, como ahora. Salas sale con mucha diferencia y desventaja. Antes, ABA ponía una carpa y ahora no le hace falta. Como yo vi que hubo cosas raras en la junta de septiembre de 2015, se interpuso una denuncia. Haro y Catalán están siendo investigados en el juzgado de instrucción número 1 de Sevilla por la presunta comisión de un delito societario y otro de falsedad de documento mercantil continuado, que está en manos de la Policía y estamos a la espera.

-¿Vería bien que hubiese debate entre Haro y Salas?

-Mientras más información le llegue al bético, mejor. Me parece bien. Sería válido para esas muchas personas que estamos indecisas y no tenemos claro a quién votar. También sería bueno para conocer de primera mano las intenciones de sus protagonistas.

-¿Qué le parece la llegada de Lorenzo Serra Ferrer?

-Serra viene al Betis no por convicción, sino por necesidad. La Liga de Juristas Béticos, que es la que realmente tiene el poder en el Betis, le impone a Haro que venga Serra Ferrer como paraguas mediático para proteger y justificar la mala gestión deportiva. Con ese fichaje por parte del consejo parece que ya el Betis no ha quedado decimoquinto ni el baloncesto ha descendido... El fichaje de Serra es para justificar todo. Lo conocí como entrenador en su segunda etapa. Es bético, trabajador y gran técnico. Ahora, va ser presidente, consejero, director deportivo... En ese aspecto lo veo positivo para el Betis, pero no para Haro y Catalán.

-¿Y le sorprendió el cambio de discurso de Serra tan repentino?

-Las declaraciones que hace no las entiendo. Serra es un hombre del Betis, no de Haro y Catalán. No entiendo que llegara a decir que si no gana Haro y Catalán se marcha. A él quien le paga es el Betis. Como gestor no le ha ido bien, como en el Barcelona y el Mallorca, pero de Serra no puedo decir nada malo porque nos dio mucho. Sólo espero que tenga más suerte que en esos dos equipos.

-¿Ha hablado con Lopera de la llegada del técnico de Sa Pobla?

-Con Lopera no hablo de este tema. En estos momentos, por su situación accionarial está en fuera de juego. No obstante, creo que recuperará sus acciones y saldrá absuelto del tema penal.

-Con esto de la campaña electoral parece que se ha olvidado ya el tema de la paz social...

-Oliver ha conseguido su objetivo, que es tener un consejero en el Betis, ganar dinero con sus acciones y negociar con su propiedad. Mientras la Audiencia no diga lo contrario, hay compraventa, pero el señor Haro lo ha inscrito con el 51,54% y si ese pacto se parte por cualquier motivo el principal accionista del club sería Bitton. La intención de Lopera, que reconoce su error, fue negociar con Bitton y rescindir el contrato. Ha intentado subsanarlo reuniéndose con Bitton para recuperar las acciones. Ahora, espera conseguirlas y venderlas a los béticos a 120 euros, como siempre ha sido su deseo.

-El pacto entre ABA y Bitton, ¿qué le parece?

-Este consejo de administración utiliza recursos económicos del Betis para ir contra béticos en los juzgados y sin embargo se desisten de causas judiciales contra algunos acusados por simples conveniencias personales para mantenerse en el poder. Oliver, Zulategui y su entorno tienen acciones a título individual y votarán a Haro y Bitton, que son lo mismo. Irán de la mano. Los únicos que pueden impedirlo son los accionistas.

-Y a esos béticos que siguen sin perdonarle su vinculación con Lopera, ¿qué les dice?

-Que siempre estuve en los escalafones inferiores. No entiendo ese afán del corifeo del entorno mediático del Betis de intentar descalificarme, cuando lo único que hice en el Betis es trabajar. La sentencia del concurso dice que Manuel Castaño se ocupó del tema de la cantera y no tomé ninguna decisión económica ni financiera. Mi amistad con Lopera es sólo eso, amistad. No estoy en ningún procedimiento penal. La inhabilitación del mercantil me viene por formar parte del consejo, en el que no se me obliga a pagar ni un euro.