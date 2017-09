De su compromiso con el club al diálogo mantenido con Serra

Antonio Adán es feliz en el Betis. Así lo ha reiterado una y otra vez el meta, pese a que las conversaciones para una renovación de su contrato quedaron paralizadas antes del verano. Precisamente, su nombre ha estado en las quinielas para una posible salida del club durante el mercado estival pero, aunque hubo interés de clubes de la Premier y la Bundesliga, el club no recibió propuesta alguna que se acercase a los ocho millones de euros que refleja su cláusula de rescisión.

"La renovación es un tema del año pasado, que para mí a día de hoy no es importante. Lo importante es remarcar que otro verano más, a pesar de todo lo que se ha dicho durante todos estos meses, he vuelto a cumplir con mi palabra de seguir en el Betis, que es donde quiero estar y tengo la ilusión de hacer cosas importantes. Lo dije públicamente en su momento y de manera interna al míster cuando me preguntó por mi situación. Le dije que no movería ni un dedo por hacer fuerza para salir de este club. Como habéis visto, he estado muy callado durante todos estos meses porque para mí lo importante es demostrar el movimiento andando", manifestó ayer el meta sobre su situación personal.

Eso sí, Adán, como el resto de la plantilla bética, dialogó con el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer -que ayer visitó al equipo en la ciudad deportiva-, cuando éste regresó a la entidad y allí le dejó claro su pensamiento sobre su futuro. "Es algo que está hablado tanto con Serra como con Alexis, con los cuales tengo una buena relación", indicó ayer Adán, quien este verano ha quedado relegado en el escalafón salarial de la plantilla con la llegada de los fichajes y sus altos emolumentos.

"Lo importante es sentir el respaldo de los entrenadores. Han pasado muchísimos y he tenido la confianza de todos ellos. Llevo cuatro años seguidos jugando cada domingo. Eso es lo realmente importante. Nunca me han importado los temas contractuales. Vine aquí con la ilusión de querer jugar cada domingo para deportivamente conseguir cosas importantes", manifestó Adán, uno de los capitanes de la plantilla, que insistió en su compromiso con la entidad: "Como jugador que tiene contrato con el Betis, todo lo que me ha podido llegar lo he remitido directamente al club, que es quien se tiene que poner de acuerdo para una posible venta. No iba a haber ningún tipo de movimiento para hacer fuerza para salir de este club. Estamos en el mes de septiembre y otra vez estoy aquí".