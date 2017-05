El consejo anuncia la Junta para el 29 de junio

La Junta Extraordinaria de accionistas que solicitó Rafael Salas, que la pasada semana presentó en el club el 5% de acciones necesario, se celebrará el próximo 29 de junio, según confirmó anoche el club verdiblanco en un comunicado en el que también informó de las dimisiones del propio Salas y de Adrián Fernández del consejo.

"El consejo de administración del Real Betis Balompié ha decidido esta tarde convocar una junta extraordinaria de accionistas el próximo 29 de junio, tras recibir una petición al respecto por parte del 5% del accionariado de la sociedad. El club publicará oficialmente en tiempo y forma su convocatoria, con el correspondiente orden del día", anunció el club en un comunicado.

El ex consejero Rafael Salas presentará este mediodía las claves de su candidatura

Para este mediodía está previsto que Rafael Salas presente su proyecto alternativo al de Haro y Catalán, con el que pretende volcarse en el apartado deportivo. Salas desvelará las personas que lo acompañarían en el consejo, además de en otros puestos claves de la entidad.

Por la mañana, durante la presentación de Lorenzo Serra, Haro ya se refirió a esta posibilidad de una manera negativa. "He manifestado que no era el momento. Estamos en plena planificación y no vamos a cambiar la hoja de ruta, la vamos a ejecutar. Si viniera alguna opción y cree que hemos hecho algo punible y tiene que acudir al juzgado, no vamos a variar nuestra hoja de ruta. Entendemos que no es positivo tener cuatro juntas en menos de dos años. Es algo histórico en el fútbol español. Rafael Salas está en su derecho y podía hacerlo, será antes de que termine el mes de junio", manifestó el presidente sobre esa petición de Junta y su posible incidencia en los planes de la entidad.

"La llegada de Serra en absoluto es algo electoral o que se haya pensado sobre la marcha", dijo el presidente sobre el regreso del balear, una medida ante los malos resultados. "Hemos aprendido", dijo Haro sobre esa vuelta de Serra después de su oposición el pasado año.