Un crédito menguado

El crédito de Víctor Sánchez del Amo como entrenador del Betis está bajo mínimos. Ni el respaldo del director deportivo, Miguel Torrecilla -tendría que afrontar su segundo fracaso en la elección de un técnico-, permite que los dirigentes béticos mantengan la fe en el trabajo del madrileño. La paupérrima segunda vuelta del cuadro verdiblanco, con números de descenso incluso en esta misma temporada, dejan en el alambre al entrenador, que ayer rebajó su discurso a la espera de la decisiva cita de mañana ante la Unión Deportiva Las Palmas.

La derrota del Sporting el pasado miércoles ante el Málaga ha otorgado más tiempo tanto al técnico como a los dirigentes para tomar una decisión sobre el técnico. Una derrota en Las Palmas no significaría el final de Víctor en el Betis, aunque también dependerá de las sensaciones, esa palabra tan de moda, que transmita el equipo. "Necesitamos un plus más en todo lo que estamos haciendo para mejorar nuestra eficacia ofensiva, en esas ocasiones que creamos para tener más efectividad, y la defensiva también", aseguró ayer el técnico, consciente de la caída experimentada por su equipo.

Cuando llegas a un proyecto en marcha no tomas decisiones sobre la planificación, pero eso no es una crítica a nadie"

Los números así lo reflejan. El Betis sólo ha sumado nueve puntos en las once jornadas de la segunda vuelta, los mismos que Leganés, Málaga, Sporting y Deportivo, y sólo supera al colista Osasuna. Además, los verdiblancos acumulan 12 goles a favor, el séptimo peor registro, y 17 en contra, el sexto que más encaja.

La reunión de los dirigentes en el vestuario del pasado miércoles revela ese nerviosismo instalado en la cúpula, pese a que quedase rebajado con la derrota del Sporting. "La visita del presidente fue en esa misma línea de que tenemos que dar un plus en todos los aspectos. Previamente ya nos habíamos reunido el cuerpo técnico y los jugadores, como todas las semanas, y nos hemos exigido dar ese puntito más para mejorar nuestro rendimiento colectivo que nos lleve a la victoria", indicó Víctor, quien sí quiso defender a sus jugadores ante aquellos que han apuntado falta de implicación: "La actitud de los jugadores todas las semanas es incuestionable. Se lo dejan todo en los encuentros. A pesar de estar recibiendo palos muy duros, como lo que ha comentado Dani (Ceballos) de encuentros que se te van cuando has merecido mucho más. Eso en el aspecto anímico hace daño cuando estás en el campo, que se te vayan al final por un detalle. No te queda otra que trabajar y es la manera de sacarlo. Sin ninguna duda que los jugadores lo están haciendo y lo van a seguir haciendo".

Tanto los dirigentes como el director deportivo confían en una reacción inmediata del equipo en los partidos ante Las Palmas y Eibar, en los que el Betis, todavía con una amplia renta de nueve puntos sobre el descenso, podría dejar finiquitada la permanencia. A partir de ese momento, todos se pondrían a preparar la próxima temporada, pero el mensaje lanzado pide centrarse en los partidos venideros, que servirán para medir la reacción del vestuario a este momento delicado de la temporada.

Esa defensa de los jugadores entró en esa rebaja del mensaje que ayer se vislumbro en la conferencia de prensa de Víctor y que continuó con su matización sobre la planificación y la responsabilidad propia. "El comentario que hice es que cuando me senté a hablar de la posibilidad de fichar por el Betis, tanto con el presidente como con la dirección deportiva, llegas a un proyecto que ya está en marcha, no tomas decisiones sobre la planificación, sobre pretemporada. Es lógico. A todos los entrenadores nos gusta poder organizar el trabajo como entendemos que se tiene que hacer. No hay ninguna crítica hacia nadie, simplemente que nosotros no hemos tomado esas decisiones", señaló Víctor, que ayer quiso evitar cualquier salida de tono que pudiera complicar más su situación, a la espera de un resultado positivo que pueda aumentar su crédito menguado.