Con el deber cumplido

El entrenador del Betis, Víctor Sánchez del Amo, se mostró contento con la victoria de su equipo para poner fin a la mala dinámica. El madrileño destacó el grado de competitividad de sus futbolistas y la eficacia mostrada en las dos áreas para conseguir los tres puntos: "Obviamente, después de tres partidos sin ganar, cualquier equipo necesita la victoria. Poder darle una alegría a la afición, algo que no pudimos hacerlo ante el Villarreal y hoy, sí. Es una alegría también para los jugadores, que están haciendo un esfuerzo en cada entrenamiento. Nos estábamos quedando con la miel en los labios. Hemos competido muy bien en momentos importantes del partido ante un rival que no venía en racha. Hemos entrado muy bien al encuentro y en la segunda parte. Hemos tenido mucha más eficacia de cara al gol y también a la hora de defender".

Cuestionado por el cambio de Joaquín, el preparador del cuadro verdiblanco explicó los motivos por los que quitó al portuense del terreno de juego: "El cambio es Joaquín por Ceballos. Joaquín viene de estar mucho tiempo sin competir y no está para los 90 minutos. Es una situación hablada ya de antemano. Hemos visto que estaba con fuelle, no lo cambié el primero". Además, Víctor explicó cómo algunos de sus futbolistas, además de Rubén Castro y Dani Ceballos, sufrieron también el virus estomacal: "Jonas estaba con muchos mocos. Germán está con el virus que nos ha pillado hoy (por ayer). Joaquín estaba con bastante fatiga y Dani hizo su labor ahí de enganche. Ryan (Donk) nos ha dado más poderío en el centro del campo y en el juego directo del Eibar".

Por último, el técnico bético, al ser preguntado por los pitos de la grada, mostró su deseo de enlazar dos victorias seguidas: "Todas las semanas me hacéis esa pregunta. Sólo nos preocupamos en hacer disfrutar a la afición sobre el campo. El entrenador no tiene tanta importancia como se le da. Hacer nuestro trabajo y nada más. Era un momento complicado y hemos ganado. A ver si somos capaces de encadenar dos victorias seguidas, que no hemos podido aún".