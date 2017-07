Una despedida para la afición

Dani Ceballos quería despedirse de la afición verdiblanca, pese a que muchos no han entendido su deseo de jugar ya en el Real Madrid. El utrerano, que hoy pondrá rumbo a la capital de España, donde mañana será presentado como jugador madridista antes de partir hacia la gira en Estados Unidos, publicó una emotiva carta en las redes sociales, en las que agradeció el apoyo recibido desde su llegada a la entidad.

"Llega el momento de despedirme del club de mi vida, el que me ha hecho crecer como futbolista y como persona. Estos años, el Betis ha sido mi escuela y mi hogar. Quiero dar las gracias por el trato recibido a los utilleros, delegados, entrenadores, coordinadores y presidentes que he tenido durante esta maravillosa etapa. A todos y a cada uno de sus empleados. También, a cada uno de los compañeros con los que he compartido vestuario. Sería imposible nombraros a todos en esta carta pero os llevaré siempre conmigo y guardaré todos los momentos compartidos.

Por último, y más importante, quería despedirme de esta magnífica afición. Os deseo lo mejor del mundo, seguiré animando como un bético más. Ya tengo mi carnet de socio renovado y estoy seguro de que este club volverá a tocar la gloria porque es lo que merece la enorme afición que siempre le acompaña. Defendí esta camiseta con orgullo y por amor a estos colores desde mi primer partido hasta el último. Nunca me guardé una gota de sudor. Nunca olvidaré la emoción que sentí cada vez que entré en el Villamarín y escuché a la afición cantando el himno. Esto no es un adiós, porque en mi corazón siempre habrá un hueco para apoyar al Betis. Gracias por todo. ¡VIVA EL BETIS!l", expuso.