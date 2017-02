El duelo ante el Barcelona como el mejor ejemplo

"Podría tener situaciones parecidas, el Sevilla es un equipo que intenta muchos inicios en corto y tiene variedad de recursos. Cuando les aprietan buscan el juego directo. Al ser un equipo que intenta inicios en corto, pueden darse situaciones de presión alta como pasó el otro día ante el Barcelona. Hay que estar preparado para todo tipo de circunstancias, el Sevilla es un equipo que maneja variantes tácticas y en función de si juega con un sistema o con otro pueden tener diferentes alternativas", señaló el preparador verdiblanco, que también incidió en que no todos los equipos tienen ese estilo de juego: "Cada partido es diferente, no se puede jugar contra el Barça como contra el resto de rivales. Si un equipo quiere jugar en largo eso provoca un partido de segundas jugadas donde es más complicado predecir qué va a pasar, hay más balones divididos, transiciones, recuperaciones y pérdidas. Por muy bien que juegues un partido contra un determinador rival el siguiente es diferente".

El club realiza un llamamiento a la afición y Víctor espera el apoyo

El ambiente entre los aficionados béticos quedó enrarecido por la actuación del equipo el pasado viernes, donde incluso se vivieron escenas complicadas cuando la expedición se subía al autobús de regreso a Sevilla. Esto ha provocado que el club verdiblanco, a través de sus medios oficiales, haya realizado un llamamiento para que se apoye al equipo durante un partido tan especial como el del sábado. A este mensaje de la entidad también se sumó Víctor, aunque éste espera el apoyo que siempre han mostrado los béticos con el equipo. "Estoy seguro de que van a ir todos, no me cabe ninguna duda. Además, tenemos muchas ganas de este partido, de cambiar una tendencia que se ha dado en los últimos derbis. Todos juntos somos más fuertes. Es lo que le digo muchas veces a los jugadores, esa unión y esa comunión de equipo y afición. De hecho lo estamos viendo en esa racha en nuestro estadio, existe esa unión. Queremos que siga siéndolo después de esta jornada", apuntó el técnico, aunque admitió que estos días no se ha cruzado con los hinchas: "Soy de la antigua escuela. Cuando estás cabreado porque no has hecho las cosas bien, se te quitan las ganas de comer, de cenar y de salir. Lo único que he hecho estos días ha sido trabajar, trabajar y trabajar".