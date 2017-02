El duelo ante el Valencia, clave para el despegue

Dani Ceballos asegura estar centrado en jugar con el Betis

Dani Ceballos vuelve a ser feliz como futbolista y no quiere que asunto alguno lo distraiga en este momento de la temporada. "El Betis ha depositado una gran confianza en mí y es el club donde debo estar ahora y no pienso más allá de lo que pueda pasar el día de mañana. Me quedan años de contrato por delante y tengo que ir quemando etapas poco a poco", dijo el utrerano en Canal Sur Radio, donde también dejó a un lado una posible ampliación de contrato: "Ahora mismo nadie del club me ha llamado. La renovación pasada me afectó a mí. No quiero entrar de nuevo en ese culebrón de si Dani se iba o Dani se quedaba. Mi futuro más cercano pasa por estar en el Betis. Si me llaman, tendrán que hablar con mi agencia de representación. Yo estoy apartado, centrado en jugar, que en definitiva es lo más importante".