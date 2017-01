Entre lo dulce y lo amargo

El vestuario del Betis lamentaba el resultado al final del encuentro, entendiendo que se había esfumado una buena oportunidad para haber ganado al cuadro azulgrana. "Se nos ha escapado el partido. Hemos hecho un encuentro muy serio, desde el primer minuto queríamos ir a por él, nos hemos adelantado y nos han empatado en el último minuto, que nos ha dolido mucho. Hay que reforzarse, es un punto que nos va a venir bien para seguir mejorando de cara al partido del viernes en La Coruña", indicó Pardo en beIN Sports, donde se mostró contento por su debut: "Estaba teniendo pocos minutos, pero entrenando para cuando me llegase la oportunidad estar lo mejor preparado posible. Víctor me ha dado la oportunidad y he intentado estar al nivel que quiero estar".

Otro protagonista del gran partido del Betis fue Dani Ceballos, que lamentaba el empate final: "Ha sido una lástima porque el equipo ha sido superior al rival durante gran parte del encuentro. Al final se han encontrado un gol que creo que no merecían. Habíamos planteado un partido que ha salido a la perfección. Hemos sido superiores en casi todas las fases del encuentro. Tenemos que ver este partido y ponerlo una y dos veces para saber que, si seguimos con esta actitud y ganas, sumaremos de tres en tres".

La misma sensación que el utrerano tuvo en zona mixta Antonio Adán: "Se nos han ido dos puntos. Hemos sido superiores en todo el partido, en ocasiones y en juego. El equipo ha estado francamente bien. Como decía, hemos perdido dos puntos ante un gran rival". Ahora, el meta bético espera que el equipo siga en esta línea y empiece a ganar fuera de casa: "Desde la llegada de Víctor, sobre todo aquí en casa, hemos tenido esta sensación de entrega, de lucha, de presión y de ocasiones. Sabemos cuál es el camino, hay que seguir trabajando cada semana, ahora más que nunca, porque parece que cuando haces un partido así contra un gran equipo la sensación luego es de relajación. Hay que pensar ya en la próxima semana contra el Deportivo, que es el envite que hay que ganar".

Por último, el madrileño defendió a Rubén Castro tras la ocasión que tuvo para haber hecho el 2-0: "Es el goleador y es una pena que hoy no haya estado acertado, pero no se le puede achacar nada. Es el que marca la diferencia en todos los encuentros. A pesar de haberla fallado, ha dejado detalles de jugadorazo. La que pega en el palo es una jugada de superclase, eso es Rubén Castro". El último jugador bético en hablar fue Álex Alegría, contento con su partido, pero no con el marcador: "Ha sido un encuentro más para demostrarle al entrenador que puede contar conmigo".