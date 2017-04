La eficacia como excusa

Serio y con pocas ganas de hablar. Víctor Sánchez del Amo responde de forma elocuente y explicativa antes de los partidos. Tras los mismos, y sobre todo si el resultado es malo, las cosas cambian y tras una nueva derrota ante el Villarreal el técnico verdiblanco tiró del manual del buen entrenador para capear el temporal.

"No podemos hacer un balance positivo de una derrota", aseguró el madrileño, aunque después matizó: "El factor determinante fue la eficacia. Ellos tiraron dos veces entre los tres palos y marcaron un gol; nosotros disparamos seis remates a portería y no logramos ningún gol. Esto viene siendo un problema que nos penaliza mucho, así que ése es el resumen del encuentro", explicó el preparador verdiblanco.

"Competimos ante un buen rival al que es muy difícil hacerle un gol. Jugamos con paciencia para crear ocasiones... A los jugadores no se les puede poner un pero. Después, la acción final del tiro al palo... Sólo nos queda trabajar para mejorar y ser más eficaces cara a portería", destacó el técnico, al que se le preguntó por las críticas de una afición que pidió su cabeza. "No hay nada que reprochar al público, porque no le estamos dando los resultados que se merece. Seguiremos trabajando para revertir la situación. Es lo que tenemos que hacer. Al final la crispación viene también por la falta de unión y problemas sociales de la entidad que se han manifestado en los últimos días por cuestiones accionariales", afirmó.

Tras este encuentro Víctor Sánchez del Amo completó una vuelta completa y los números(20 puntos) no invitan al optimismo, aunque el propio entrenador insistió que "los balances importantes son los de finales de temporada, cuando se vea la clasificación final y todavía quedan ocho jornadas". "Evidentemente no podemos estar contentos con los resultados, pero en todos los partidos el equipo compitió -se le olvidó el de Granada- y tuvo sus opciones. Pero no vale con quedarnos cerca, necesitamos ese plus para cambiar la dinámica y conseguir que lleguen los resultados positivos", apuntó el técnico. ¿Y si los resultados tampoco llegan la próxima jornada y las sensaciones son iguales de malas puede jugarse el puesto en Las Palmas? Repito que el balance es el de final de la temporada y ante Las Palmas buscaremos los tres puntos como siempre", sentenció.