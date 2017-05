¿La enésima revolución?

El Betis, con Ahora Betis Ahora al frente, continúa adelante con su planificación. Un nuevo proyecto -primero con Eduardo Macià, después con Miguel Torrecilla y ahora con Lorenzo Serra Ferrer- que contará, salvo sorpresa, con Quique Setién, cuyo fichaje estaría a falta de la oficialidad para las dos próximas temporadas, después de la reunión mantenida ayer en Madrid entre el vicepresidente deportivo, el director deportivo, el cántabro y su agente para tratar de cerrar, definitivamente, el acuerdo.

Setién ha puesto ya fin a su etapa como técnico en Las Palmas, e incluso el presidente de la entidad amarilla, Miguel Ángel Ramírez, desveló ayer en una rueda de prensa ante los medios canarios la oferta que le había hecho al técnico para su continuidad: "Le ofrecimos en torno a 10 millones de euros en cinco temporadas. Una de las condiciones que había en ese posible contrato era que si mantenía al equipo en descenso durante cinco jornadas consecutivas Las Palmas lo podría destituir sin tener que pagar los años venideros. Era un contrato de cinco años sujeto a un éxito deportivo".

En las dos últimas campañas hubo una gran cantidad de llegadas y salidas

Además, la cabeza visible del cuadro canario desveló otro dos puntos importantes que pretendía Setién: "Él nos pedía disponer en torno a 6-7 millones por temporada para fichar a los jugadores que creyese conveniente y se lo denegamos porque nuestra política es diferente a la adquisición de jugadores. Podemos comprar puntualmente pero no es lo habitual. Nuestra apuesta por la cantera es decidida. El tercer punto que me pedía era capacidad de veto a todas las decisiones de la dirección deportiva. Si la dirección deportiva pretendía dar la baja o fichar a un jugador, tenía que tener su visto bueno. También le dije que nosotros no funcionamos así. La clave del éxito de Las Palmas es que todas las decisiones son colegiadas, para eso existe una comisión deportiva. Quique ya es historia en Las Palmas, le deseo mucha suerte al equipo al que vaya".

Además del entrenador, Serra Ferrer tiene muy en mente la reestructuración de la plantilla, y son ya varios los futbolistas que han acudido a su despacho para conocer su futuro. Antes de la llegada del técnico de Sa Pobla, la idea en el club verdiblanco era firmar cinco o seis jugadores que eleven el nivel del plantel, considerando que hay buena base. Incluso, existe el pensamiento en la cúpula dirigente de que los entrenadores que han pasado esta campaña no han sabido sacarle partido a la plantilla, aunque habrá que esperar a ver qué opinión tiene al respecto el nuevo vicepresidente deportivo, de ahí que un verano más pueda haber en Heliópolis una revolución en la plantilla con la llegada, al menos, de diez futbolistas.

Esta cifra estaría en concordancia a lo sucedido en el Betis en las dos últimas temporadas, donde el modelo deportivo de club ha brillado por su ausencia en Heliópolis, al igual que el estilo de juego a implantar. En el caso final de la llegada de Setién esto quedaría claro, pues el técnico tiene un sello propio en el que prima el fútbol alegre, el buen trato de la pelota. Será, entonces, el momento de que la dirección deportiva y el nuevo inquilino del banquillo analicen y estudien qué jugadores son válidos y si es necesaria una nueva revolución.