"El equipo crece, el que no lo ve es porque no le interesa que haya tranquilidad ni crecimiento"

El entrenador del Betis, Víctor Sánchez del Amo, ha vuelto a insistir en su idea de que el equipo está creciendo y que hay gente a la que eso no le interesa. "Mi opinión sobre la afición la dije siempre. Respeto, nuestro principal activo y queremos que disfrute, ganando y que el equipo juegue bien. Esto es una montaña rusa. Qué parte de la montaña rusa cogemos. Nuestro trabajo es competir y crecer. El equipo sigue creciendo. El que quiera verlo que lo vea y el que no es porque le interesa que no haya tranquilidad ni crecimiento o le interesa los cambios", ha dicho el madrileño en la rueda de prensa previa al choque de mañana en San Mamés.

"Todos los equipos modestos que partimos en un pelotón al inicio de temporada con objetivos parecidos tenemos una cosa clara. No es un objetivo, es una obligación mantener la categoría. Estar en la mejor liga del mundo y competir. Lograr con cinco jornadas de antelaciones eso, es bueno. Genera tranquilidad y te permite trabajar en un clima de tranquilidad que es importante para fomentar el trabajo de calidad y rendimiento y eso te permite ganar tiempo para la planificación de la próxima temporada", ha añadido el madrileño sobre el asunto de la estabilidad.

Otros temas que ha tratado son los siguientes:

Tercera victoria y planificar: "Nosotros no vamos a dejar de insistir para buscar victorias. En este encuentro nosotros queremos ir a jugar a San Mamés con el objetivo de ganar a un equipo que está en forma y es de los más fuertes en casa y lucha por puestos europeos. Y eso nos motiva. El equipo ha competido siempre con los equipos de arriba independiente de ganar, empatar o perder que nos ha pasado de todo. Queremos seguir insistiendo en busca de la tercera victoria seguida consciente del potencial del rival. Estamos trabajando en la planificación del año que viene".

Ausencia de Tosca: "Alín lo ha jugado todo. No ha tenido descanso, acumula viajes con su selección... Eso nos hace tomar la decisión de darle descanso para que recupere bien y esté al cien por cien. El resto de situaciones son técnicas".

Sanabria: "Como todos los futbolistas que son baja por problemas físicos desde el cuerpo técnico sólo podemos seguir los procesos de recuperación de los servicios médicos. Depende del tipo de lesiones hay algunas que son claras en los diagnósticos. El caso de Tonny, lo que queremos es que se solucione cuanto antes".

Baja de Donk en la convocatoria: "Tenemos la convocatoria completada con jugadores que nos permiten tener capacidad para competir. Entendemos que en la convocatoria hay jugadores que nos dan esa capacidad".

Tranquilidad: "Nosotros vivimos ajenos a la corriente mediática externa. Nosotros nos centramos en nuestro trabajo con la máxima auto exigencia. Es lo que hemos hecho desde el principio. Tanto en resultados buenos como negativos. Trabajamos igual. El proceso el trabajo va dando sus frutos".

Los cambios en Vigo: "También fueron diferentes a los del Espanyol o a los del Eibar. En los partidos pasan cosas de muchos tipos. Ya expliqué el cambio en el partido del Eibar. En cada encuentro tomamos la mejor decisión para el equipo. Luego las etiquetas es cosas de los medios, de los debates… Nosotros vivimos ajenos a eso. Que haya debates, corrientes, etiquetas… Nuestra obligación es mejorar para el equipo. No nos dejamos influenciar por ellos ni en las victorias ni en las derrotas".

El Athletic: "El Celta demostró competir hasta semifinales de Copa y de Europa League. Tiene una plantilla muy amplia. Esa política de rotaciones le ha permitido sacar partidos. El equipo demostró las ganas de competir y crecer, y demostró su nivel. Fue un resultado corto. Se encuentran muy bien ahora porque cayó eliminado antes y va a ser muy complicado, ante un equipo poderoso en su campo, pero eso nos motiva".

Algo más que salvación: "La principal diferencia con respecto a los equipos que tenemos por delante no es económica, la diferencia es de trabajo. Y ese trabajo acumulado es el que te permite competir mejor y en un clima de cambios constantes y guerras es complicado".