¿Una etiqueta o una realidad?

Con el paso de las jornadas, el Betis de Víctor Sánchez del Amo ha demostrado ser un equipo en el que el aspecto defensivo prima sobre el ofensivo. Y así lo comprobó, una vez más, el aficionado bético en el encuentro que disputó su equipo el pasado miércoles en Riazor, aunque el técnico madrileño ofreció ayer, en la rueda de prensa previa al choque de mañana ante el Real Madrid, sus argumentos sobre lo que pasó en el terreno de juego, su idea de defender y las "etiquetas": "Eso depende del prisma, de lo que se entiende por defensa. Hay una situación muy clara, y es que no tenemos ningún Messi en nuestra plantilla con el que discriminar o liberar de funciones defensivas a un jugador por el gran talento ofensivo que marca las diferencias. Los equipos más modestos entendemos que tenemos once jugadores que queremos usar para atacar y defender. Luego las etiquetas... Todo depende de la posición que los jugadores ocupen en el campo y la responsabilidad que tengan. En esa cuenta de siete defensas estamos incluyendo a los laterales. Es más importante el posicionamiento que la etiqueta".

También explicó Víctor los motivos de los cambios efectuados ante el Deportivo -dejó a Joaquín y Rubén Castro en el banquillo- pensando siempre en cómo frenar a un adversario que buscaba el empate: "Hay un factor muy importante que es Celso Borges, el referente del Deportivo en todos los inicios del juego y con buena llegada en los centros laterales. De ahí la inclusión de Donk en el once inicial. Nos funcionó muy bien hasta que por un golpe tuvo que ser cambiado porque no podía continuar. Eso nos mermó en el juego aéreo. Luego la entrada de Álex Martínez era porque reúne las características para ayudarnos a reforzar la banda izquierda, por donde el Deportivo tiene capacidad para generar ataques. Ellos estaban volcando a Çolak, Carles Gil y Juanfran por la banda derecha y es una de las fuentes que tienen para crear ocasiones. El tercer cambio... si estoy comentando el poderío aéreo que tienen y estábamos por delante en el marcador es obvio que iban a incrementar su juego directo con muchos centros desde cualquier posición. La entrada de Rafa Navarro nos permitía aumentar el poderío a balón parado sin renunciar a tener el balón. Ésta es la explicación de lo que pasó en Riazor". Incluso, rectificó el técnico bético su opinión sobre el penalti que se produjo a poco para el final del partido: "Cuando comparecí guiándome por todas las indicaciones que me habían dado sin ver repetida la jugada dije que no era penalti. Ahora quiero corregir esa apreciación porque el colegiado tiene argumentos para, aplicando el reglamento con extrema rigurosidad, poder pitar el penalti".

Una vez pasado el duelo ante el Dépor, el Betis tendrá un examen importante en el Santiago Bernabéu. Una cita que el preparador verdiblanco afronta con el manual que usó ante el Barcelona en el Benito Villamarín: "Tenemos referencias de situaciones parecidas como cuando nos enfrentamos al Barça. Vamos a ir al Bernabéu con toda nuestra intención de buscar una victoria, algo que sería muy importante. A ver si logramos ese reto, entendemos la dificultad que tiene pero tenemos posibilidades y vamos a tratar de aprovecharlas".

Para ello, Víctor volverá a contar con todos su arsenal ofensivo en el caso de apostar por más de un delantero. Incluido, Joaquín. Y es que el madrileño reconoció ayer que se equivocó a la hora de situar al portuense en el centro del campo frente a la Real: "Viendo que el equipo necesitaba un refuerzo para aportar la calidad y experiencia que nos da lo metimos en el campo. Fue una precipitación por mi parte sabiendo que no estaba para tanto ritmo". Así, son varias las incógnitas con respecto al once que Víctor pondrá en liza ante el Madrid en un partido que dejó claro que afronta con la "máxima ilusión" por ganar.