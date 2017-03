El extraño caso de Bruno

En el fútbol se suceden en cada temporada casos con difícil explicación y uno de ellos afecta en el Betis a Bruno. El galletero ha perdido su sitio en el equipo hasta casi quedar en el ostracismo, después de dos temporadas en las que disputó la mayor parte de los encuentros y que incluso le valieron para mejorar su contrato en febrero del pasado año. Curiosamente, Bruno ha participado en cuatro de los cinco triunfos de Víctor -en tres de ellos como titular-, aunque eso no le valió para asentarse en el once.

Para esta semana, el central de nuevo tiene una oportunidad para regresar al equipo. La baja de Mandi por su lesión en la mano izquierda obligará a Víctor a introducir una novedad en la zaga, con Bruno y Donk como posibles alternativas. El tinerfeño ya fue el recambio del francés durante su estancia con Argelia en la Copa de África, mientras que el holandés sí ha contado con minutos en las últimas jornadas, aunque más como pivote que en la zaga. De hecho, su anterior presencia en la defensa se remonta al duelo en Granada, en el que tuvo una actuación desafortunada.

Las apariciones de Bruno durante la temporada han sido irregulares, tanto con Gustavo Poyet como ahora con Víctor. Titular en la primera jornada ante el Barcelona, el central se quedó fuera en los tres siguientes partidos. Luego, recuperaría su sitio en el once durante otros tres partidos, para finalmente quedarse fuera de los cuatro últimos encuentros de Poyet.

La llegada de Víctor supuso un cambio para Bruno. Titular en el estreno del nuevo técnico ante la Unión Deportiva Las Palmas, el galletero celebró su nuevo estado con un gol en la victoria por 2-0 ante los canarios. Eso le valió para mantenerse en el equipo durante dos jornadas más como titular -derrota en Eibar y empate con el Celta- y para participar en los últimos 25 minutos de la victoria ante el Athletic.

Tras quedarse nuevamente fuera en la derrota ante el Alavés en Vitoria, Bruno volvió al once inicial en el primer partido del año ante el Leganés, en el que los verdiblancos vencieron por 2-0, aunque recibió una tarjeta amarilla que lo dejó fuera de la visita al Vicente Calderón. Siete días más tardes, el central de nuevo fue titular ante el Sporting, en un duelo que finalizó con empate a cero. A partir de ahí, y coincidiendo con el regreso de Mandi y el fichaje de Tosca, Bruno pasó otras cuatro jornadas sin disputar un solo minuto, hasta que Víctor lo introdujo en el renovado once que el Betis presentó en La Rosaleda y donde volvió a ganar casi dos meses después (1-2). Ni esa presencia entre los once elegidos en la vuelta a la victoria le valió para consolidarse en el equipo y desde entonces acumula cuatro partidos sin participar, con tres de ellos incluso fuera de la convocatoria.

Esta inexplicable situación, en la que ni siquiera el rendimiento sobre el césped ha tenido repercusión para disputar más minutos, ha sido difícil de digerir para el tinerfeño, que incluso se ha replanteado su futuro de cara a la próxima temporada, pese a que renovó hace apenas un año. Eso sí, Bruno no baja los brazos y competirá como siempre si le llega una nueva oportunidad en estos diez últimos partidos del campeonato, de ahí que se encuentre ilusionado con la posibilidad de jugar este viernes ante las ausencias en la zaga.

En el entrenamiento de ayer, el primero tras los dos días de descanso con los que ha contado la plantilla, Víctor no ofreció pistas sobre el once que colocará ante el Espanyol. Con los internacionales Durmisi y Tosca ya trabajando en el gimnasio de la ciudad deportiva, después de que ambos disputasen los 90 minutos en el partido que enfrentó a Rumanía y Dinamarca, el entrenador sí mantuvo diversas charlas con los jugadores que atraviesan por momentos complicados.

Así, Víctor dialogó con Piccini, que viene alternándose en el once con el canterano Rafa Navarro, quien precisamente fue protagonista principal del triunfo ante Osasuna con un gol y una asistencia; posteriormente, el técnico también intercambió impresiones con Joaquín, al que le está costando encontrar minutos de competición tras recuperarse de su lesión; por último, a Víctor también se lo vio hablando con Rubén Castro, que se retiró enfadado en el último encuentro ante Osasuna, tras ser sustituido pese a haber roto su mala racha ante el gol.