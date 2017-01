"Nos faltó efectividad"

No altera el gesto Víctor Sánchez del Amo ni con la cuarta derrota como visitante desde su llegada al Betis, algo que continuó achacando a la falta de eficacia que sí muestra su equipo en Heliópolis.

"Los merecimientos se hacen con la efectividad. Hasta ahora, en los partidos que hemos jugado fuera de casa es lo que nos ha penalizado. Nos está faltando efectividad en las áreas. Hoy hemos defendido muy bien. El equipo va creciendo en conceptos, y en defensa hemos estado muy bien ante un equipo que tiene muchísimas cualidades y posibilidades. Nos ha faltado eficacia de cara al gol, pero hemos tenido buenas llegadas. Queríamos aprovechar las bandas con Piccini y con Durmisi, que han estado muy bien y nos han dado profundidad, pero nos ha faltado un poco más de precisión en ese último pase y en la finalización", apuntó el técnico verdiblanco, que lamentó el resbalón de Donk en la acción que generó el 1-0: "Lo hemos hablado durante la semana y todos han llevado botas de aluminio porque la experiencia nos hace saber que este campo tiene esta característica, pero en ese infortunio Donk ha resbalado, ha despejado el balón de cualquier manera, ha caído a un rival dentro del área y han sabido aprovecharla. Esa jugada ha decantado el partido. A pesar de eso, el equipo ha reaccionado muy bien, ha tenido personalidad, ha generado buenas situaciones con control del juego y hemos tenido momentos en los que hemos dominado con buenas ocasiones pero ha faltado esa eficacia".

Víctor también admitió que el Atlético manejó mejor el final del duelo. "Tiene mucha calidad, nivel y experiencia, y ha sabido manejar el último tramo de la segunda parte parando el partido y evitando que pudiéramos tener continuidad. La entrada de Gameiro y de Carrasco les ha dado mucha más velocidad para salir a la contra. Nuestro cambio de sistema para tratar de ser más ofensivos pasando del 5-3-2 al 4-4-2 no nos ha dado resultado porque nos ha costado mucho más llegar", expuso el preparador, que sí elogió a Dani Ceballos: "Es un jugador que tiene mucho recorrido. Aunque no lo veamos con un físico como el de Donk, por ejemplo, es un futbolista dinámico y abarca mucho campo".

Finalmente, Víctor aseguró que su equipo no salió mal al partido. "No tengo esa percepción. Hemos hablado de no arriesgar en esos primeros minutos para evitar esa posible situación que tuviéramos una presión alta del rival y hemos jugado precavidos, no dormidos", aseguró.