"Le faltó valentía para expulsarlo"

Los jugadores del Betis acabaron el encuentro en el Santiago Bernabéu con un sabor agridulce. Contra pronóstico, el choque estuvo dominado por el equipo verdiblanco durante varios periodos del encuentro. Con un jugador menos, tras la expulsión de Piccini, el equipo de Víctor Sánchez del Amo acabaron el partido llegando a la portería defendida por Keylor Navas.

"Nos vamos con las sensaciones encontradas", declaró en primera instancia Antonio Sanabria, quien atendió a los medios antes de entrar en los vestuarios. "Tuvimos el partido en nuestra mano -continuó el delantero-, es una lástima que al final sumáramos otra derrota". Le preguntaron al paraguayo por su disparo que acabó en la red madridista, previa manaza del portero madridista. "Sabemos que Keylor es un gran portero, pero tuvo mala suerte en el gol", dijo antes de valorar el global del juego bético: "El partido estuvo vivo desde el principio. Es muy difícil ganar en este campo, pero hicimos un buen partido", señaló.

También ofreció su opinión a los medios Dani Ceballos. El centrocampista utrerano, que realizó un notable partido, indicó que en efecto el árbitro perjudicó al Betis por la no señalización del penalti por parte de Mateu Lahoz. "Se ve claro que Keylor le hace falta al compañero. Y, si lo fue, tenía que haber sido tarjeta roja directa", declaró antes de explicar cómo se cocieron las conversaciones de los jugadores verdiblancos con el colegiado. "Mateu sabe que hay contacto, él me lo reconoce, pero no se atrevió a pitarlo. Me dijo que el contacto no fue suficiente. De todos modos, creo que en general ha sido un buen arbitraje y que es un gran árbitro", reveló el medio bético, que valoró cómo el Betis no dejó de achuchar en el área contraria. "Hasta el último minuto tuvimos una oportunidad, pero no salió", remató.

Antonio Adán subrayó por su parte la actitud y la "personalidad" mostrada por el equipo: "Hemos competido muy bien. Había que venir con personalidad y hemos estado sueltos y sin temor. Sus goles fueron errores de marca, pero hemos dominado en gran parte del partido. Ahora hay que hacerlo contra Osasuna", dijo antes de referirse a la polémica jugada: "No pasa nada por decir que Mateu se ha equivocado. Era expulsión. Keylor sale e interrumpe la carrera. No pasa nada por reconocerlo. Él nos explica que los dos van a por el balón y que chocan", dijo.