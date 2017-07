Feddal: "Tendré que adaptarme lo antes posible a la presión"

Feddal, nuevo central del Betis, ha sido presentado este martes en el Benito Villamarín, donde ha estado acompañado de Lorenzo Serra Ferrer y de Ángel Haro. El central marroquí, que se entrenó con el resto de compañeros este lunes después de firmar un contrato por cuatro temporadas, se mostró contento y expresó sus impresiones como jugador verdiblanco:

"Voy a darlo todo para estar a la altura de este gran club. ¿Mi posición? Me adapto a todo. He jugado en defensa de cuatro, de tres, en defensas adelantadas y más retrasadas. Soy un jugador profesional y me adapto a lo que pida el entrenador".

Sobre la exigencia de jugar de verdiblanco, Feddal no ha eludido la presión de hacer en un club que no cubrió la expectativas planteadas el pasado curso: "La presión hay que saber llevarla. Soy consciente dónde he venido. También hay que verse el lado positivo de la presión, no sólo el negativo".

A la hora de definirse como defensa, Feddal ha indicado que le gusta "hacer equipo, no soy lento aunque sea alto. El míster seguro que me definirá mejor", dijo entre sonrisas antes de reiterar cuánto ha tenido que ver Camarasa en su fichaje. "En él tengo a un buen compañero. Tiene mucho que ver con mi llegada. Mi integración está siendo muy buena", ha declarado.

Sobre los objetivos, el marroquí ha preferido referirse al día a día, más que metas a largo plazo. "Los objetivos van llegando a medida que vayan llegando lo resultados. Doy más de marcar objetivos a corto plazo. Si asimilamos lo que pida el entrenador los resultados llegarán".

"Vengo a sumar, a aportar. A que el Betis sea mejor equipo. Aportaré todo lo que tengo dentro para que el equipo sea mejor", ha cerrado.