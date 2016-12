No fichar, una opción presente en la junta

El tema de la planificación deportiva sigue estando muy presente en el Betis pese a que la próxima de la junta de accionistas acapara la atención principal de la actualidad verdiblanca, pero de trasfondo hay un asunto importante si se produce el próximo viernes el cese del actual consejo de administración.

"Los directores de área tienen poderes, pero no suficientes para la envergadura de fichajes dependiendo del importe. Evidentemente, para los que estamos manejando no tendrían poderes, con lo que difícilmente se producirían fichajes. Alguien tendría que asumir un riesgo que no entiendo que lo asuman, esperar a que ratifiquen esos fichajes el nuevo órgano de administración. Teniendo en cuenta el riesgo del nuevo órgano de administración, como para jugársela. Me hubiera gustado que hubiesen sido más valientes y hubieran metido el punto de cese y nombramiento en el orden del día para no provocar una situación que se puede dar de incertidumbre durante un mes y medio", señaló ayer Haro al ser cuestionado por la situación deportiva actual en los medios oficiales.

Por último, la cabeza visible del Betis señaló que mañana mantendrá una reunión con Torrecilla para tratar las incorporaciones que el cuadro heliopolitano tiene previstas realizar en el mercado de invierno para reforzar el equipo de cara a lo que resta de primera vuelta y durante toda la segunda: "Hay puestos que tanto el director deportivo como el entrenador han manifestado que se tienen que reforzar, como el de defensa. Pero tampoco tenemos que televisar lo que se está haciendo. Se está trabajando, tenemos reuniones. El día 29 tenemos una reunión con el director deportivo y tenemos que hablar de estos temas".