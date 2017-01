El gran salto de Dani Ceballos

Apenas nueve partidos ha necesitado Dani Ceballos para meterse en el bolsillo a todos aquellos que dudaban de su figura en el inicio de la temporada. Si ante el Atlético el canterano impuso su criterio ante la mirada atenta de Diego Simeone, con el Barcelona llegó su doctorado, lo que lo ha colocado en el foco de las opiniones capitalinas, lo que augura un verano movido en torno al centrocampista.

Los números reflejan ese salto cualitativo de Dani Ceballos. Como ocurre desde su presencia habitual en el once inicial, el utrerano lideró las estadísticas del Betis. Pases realizados, kilómetros recorridos, recuperaciones de balón y una capacidad de liderazgo que demuestran la madurez que está alcanzando Dani Ceballos, que encontró en Rubén Pardo a su mejor socio.

12-15Millones de euros. La cláusula de rescisión oscila según determinadas condiciones

La presencia del riojano, titular con apenas cuatro entrenamientos, permitió que el canterano diera un paso adelante en su posición con respecto a los últimos partidos y ahí relució su mejor versión e incluso rozó el gol con dos grandes disparos desde fuera del área, una de las asignaturas pendientes para su crecimiento. Ante el Atlético o el Sporting, Dani Ceballos ejerció de pivote por delante de la defensa, y, aunque su labor fue destacada, lo alejaba demasiado del área rival, donde el utrerano es capaz de encontrar vías de pases entre los defensas o, como ante el Barcelona, mirar a portería.

Su ubicación más adelantada no le quitó trabajo defensivo. Hasta 18 balones recuperados en esos más de 12 kilómetros recorridos -uno más que el siguiente en el partido- muestran el compromiso adquirido por el utrerano para colaborar en esa faceta y que lo convierte en un jugador más completo.

Real Madrid y, sobre todo, Atlético ya sondearon el pasado verano la posibilidad de incorporar a Dani Ceballos, aunque se encontraron con la negativa bética a su salida. El propio centrocampista entendía que esta temporada debía ser la de su consolidación en Primera con el Betis antes de dar un paso adelante y así lo está demostrando desde la llegada de Víctor.

Tras su renovación de finales de 2015, Dani Ceballos cuenta con una cláusula de rescisión de 15 millones de euros en un contrato que finaliza en 2020, una cantidad asequible para cualquier grande de los que lo tienen en su agenda. Su participación en el próximo Campeonato de Europa sub 21, uno de sus objetivos para este año tras quedarse fuera de la última lista de Albert Celades, lo colocaría en un escaparate inmejorable en un verano en el que no se disputan otras competiciones de selecciones. Su actuación en el último europeo sub 19, en el que Dani Ceballos y el ahora madridista Marco Asensio fueron claves para el triunfo español, ya puso su nombre en la órbita de equipos europeos, de los que en unos meses vigilarán de nuevo a las mejores promesas del continente.

49 encuentros en la máxima categoría con la elástica verdiblanca, a los que añaden otros 33 en Segunda, le han bastado para coger los galones del centro del campo del Betis, por más que el pasado verano hasta cuatro mediocampistas llegasen a la entidad verdiblanca como refuerzos del nuevo proyecto. Con apenas 20 años, cumplirá 21 el próximo mes de agosto, Dani Ceballos se encuentra en su mejor momento de su incipiente carrera como futbolista. Más centrado en el balón y en ayudar al colectivo que en otros factores que lo distraían con anterioridad, el canterano ha iniciado ese gran salto que lo catapulta hasta meterse entre las sensaciones de esta Liga.