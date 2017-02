"La guerra ucraniana es entre fascismos"

La primera víctima de una guerra es la verdad, advirtió Clausewitz, y, en el conflicto bélico (y propagandístico) entre Ucrania y Rusia, la última víctima está siendo Roman Zozulya. Lo peor del caso del ucraniano, al igual que sucede en el fenómeno de la posverdad, es que los prejuicios están prevaleciendo sobre los hechos.

Son tiempos de incertezas. Con las redes sociales llenas de arietes, la información penetra hasta los rincones más insospechados. Y hasta Vallecas han arreciado los mensajes de las agencias controladas por el Gobierno ruso -Sputnik o Russia Today (RT)-. Así lo señala Miguel Vázquez Liñán, profesor de la facultad de Comunicación y director del Observatorio Eurasia.

"La propaganda rusa va en ese sentido. Ése es un nazi y los que luchan contra los nazis son el Frente Popular. Así está vendiéndose el conflicto de Ucrania en España. Hay jóvenes españoles que han ido a Ucrania a luchar con la bandera de la Segunda República para pelear contra el fascismo. Y es posible que estuvieran luchando contra el fascismo, pero apoyando al mismo tiempo a otro fascismo", declara Vázquez Liñán, quien no cree extrapolable el conflicto ruso-ucraniano a las batallas entre "el Frente Popular y Franco".

"Quienes apoyan en Ucrania a las tropas del Donbass (prorrusas) son cualquier cosa menos de izquierdas. Cuidado con decir: los ucranianos son ultranacionalistas de derechas y los otros son como el Frente Popular de la República española. No es verdad", insiste este experto en cuestiones rusas para referirse a cómo se ha tomado el caso de Zozulya entre los ultras del Rayo y un sector de la izquierda española.

No está seguro Vázquez Liñán de la ideología de Zozulya, quizá debido a lo inverificable de la información circulante. Prefiere por tanto no ser categórico. "En las guerras los bandos se radicalizan y parece que promovió, junto a un grupo de ultras del Dnipro, el Ejército Popular, fundación no militar de apoyo a los batallones que le hacen la guerra a Rusia, financiados mayoritariamente por oligarcas con una visión nacionalista y militarista semejante a los fascismos europeos. Pero sus enemigos, los prorrusos, son igual".