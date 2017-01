"No hemos hecho un buen encuentro"

El entrenador del Betis, Víctor Sánchez del Amo, se mostró contrariado por el partido que hizo su equipo. El técnico madrileño lamentó la falta de acierto de cara a gol en alguna de las ocasiones y remates que tuvieron los verdiblancos: "Evidentemente no podemos estar contentos. Nos vamos cabreados, nuestra intención y objetivo era conseguir una victoria. Ha sido un partido muy trabado, por la situación en la que venía el Sporting se ha visto un partido con muchas disputas e imprecisiones. No hemos estado lúcidos a la hora de tener continuidad en el juego, no hemos sido capaces de tenerla. En cuanto a llegadas he contabilizado 14 remates. En la primera parte conté hasta siete ocasiones muy claras", dijo Víctor. "La falta de efectividad de cara a la portería contraria es lo que ha marcado la diferencia entre ganar y no hacerlo. A pesar de no tener un juego lúcido hemos rematado 24 veces", añadió el entrenador.

El técnico bético entendía el enfado de la afición al final del partido: "Estoy de acuerdo con ese estado emocional que ha mostrado la afición al acabar el partido. Si al Madrid le cuesta en su estadio ganar al Málaga, ¿cómo no nos va a costar a nosotros? No hemos hecho un buen juego y no estamos satisfechos. No hemos sabido encontrar soluciones ni tener fluido. Seguramente ha sido el partido en el que hemos hecho ocasiones muy claras, si hubiéramos conseguido meter una o dos la afición habría estado contento y lo hubiese celebrado. Los primeros críticos somos nosotros".

Cuestionado sobre cómo acaba el Betis la primera vuelta, Víctor prefiere hacer un análisis al final: "Queda toda la segunda vuelta por delante, no creo que sea momento para hacer reflexiones ni análisis para saber eso". "Hacen falta jugadores de refuerzo, ya lo hemos hablado. Tenemos que ajustarnos en dos posiciones por esa necesidad deportiva. Lo tenemos que hacer por eso, no por una supuesta clasificación que a día de hoy es una utopía", añadió el técnico bético al ser cuestionado sobre la necesidad de fichar. Por último, Víctor se refirió a la titularidad de Zozulya y Brasanac: "Álex Alegría ha estado con problemas durante toda la semana, era una situación de riesgo contar con su participación desde el inicio. Se ha perdido entrenamientos y le damos importancia al trabajo. Además, entendemos que Brasanac hizo un buen partido en el Calderón y merecía esa continuidad. Hay mucha igualdad en todos los puestos".