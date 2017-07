La hoja de ruta de Serra, en el ecuador

Con la pretemporada iniciada, Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo del club, tiene ya medio trabajo hecho en la confección de la plantilla bética. Con seis caras nuevas ya atadas (Sergio Léon, Camarasa, Barragán, Jordi Amat, Tello y Guardado), aún queda mucho trabajo por hacer en las dos direcciones (salidas y entradas), pero lo cierto es que tanto el ritmo como la calidad de las incorporaciones no tienen nada que ver con los de cursos anteriores.

Y todavía queda bastante por fichar. Hay operaciones abiertas, porque el conjunto verdiblanco aún quiere sumar a su plantilla otro central, un extremo, uno o dos medios centro y quizá un recambio para Dani Ceballos, cuya venta al Real Madrid (el club ingresará alrededor de 14 millones) debería hacerse oficial más pronto que tarde. No ha sido el utrerano el único en dejar dinero en la caja, ya que con Petros la entidad se embolsó unos 2,5 millones y el ascenso del Getafe (con la adquisición de Dani Pacheco y Portillo), que también firmó a Bruno, dejó unos 3,5 millones más. De esta forma, el saldo de las operaciones a día de hoy es positivo, pues al suma de las adquisiciones no llega a los 17 millones (16,8).

20Millones. Es el dinero ingresado por el Betis por la ventas, frente a los menos de 17 gastados

Por ello se esperan más movimientos, especialmente en el centro del campo. La venta de Dani Caballos acelerará la llegada de un jugador creativo, al margen del cada vez mayor interés en hacerse con los servicios de Mario Pasalic, al que el Chelsea quiere vender al mejor postor. El club londinense pagó 2,5 millones al Hajduk Split por el croata en 2014 y acaba contrato en 2018, por lo que es el momento de sacar tajada por él. El Betis negocia por el medio, pero también es objeto de deseo de la Lazio y el Celtic andan también tras el jugador balcánico, que este año destacó en el Milan.

Con todo, en el Betis tienen claro que hace falta un futbolista de calidad que marque las diferencias en el último pase. La marcha de Ceballos -firmará por seis temporadas, cobrará en el conjunto blanco unos dos millones de euros por curso y tendrá una cláusula de rescisión de unos 200, según medios de la capital de España cuando pase el reconocimiento médico-, era algo esperado por su baja cláusula y su buen Europeo sub 21 hizo que en el club lo diesen por perdido. Al menos se ha sacado por el canterano más dinero del esperado y ahora se le buscará un sustituto, aunque sin prisas. El trabajo ya realizado y el dinero ingresado da margen para moverse en el marcado sin prisas, ya que conforme pasen los días los jugadores y clubes van rebajando sus pretensiones. El equipo apenas lleva tres días desde que inició la pretemporada y no hay urgencias en este sentido.

Ahora, con seis fichajes ya realizados, Serra Ferrer debe trabajar también en las salidas de los futbolistas con los que no se cuentan como Zozulia, Digard o incluso Jonas Martin, con opciones de regresar a Francia, sin olvidar a Felipe Gutiérrez, cedido hasta el próximo enero.

El vicepresidente deportivo bético va cumpliendo con su hoja de ruta, pero no se descartan movimientos extras. No en vano, medios qataríes apuntan el interés del Al-Ahli, de Joaquín Caparrós, por la contratación de Rubén Castro. El canario, de 36 años, es el máximo goleador de la historia de la entidad y esta pasada campaña, pese a mostrarse irregular y no jugar muchos encuentros en la punta de lanza bética, sumó 13 dianas convirtiéndose una campaña más en el máximo realizador del equipo. Le queda un año de contrato, además de otro opcional, si bien sus asuntos extradeportivos, está a la espera de la sentencia de su juicio por presunto maltrato, hacen que el club deje la puerta de salida entreabierta. No en vano, hace poco ya dijo el presidente Ángel Haro que "nadie es imprescindible", pese a que Rubén Castro ya ha demostrado en todas las condiciones que asegura goles.

Si llegase una oferta buena su salida podría ser una posibilidad que Serra Ferrer ya contempla y que le obligaría a sumar al plantel otro delantero, ya que junto al canario Quique Setién cuenta con Sergio León y un Sanabria que en su primera campaña de verdiblanco no rindió con lo esperado, de acuerdo a lo que costó, y que acaba de reintegrarse al grupo, aunque no está pleno rendimiento al por su reciente operación de pubis. A Zozulia, el otro punta en nómina, se le busca una salida.