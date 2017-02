¿A qué hora jugaba el Betis?

El Betis no compareció en Granada. Las señas de identidad adquiridas con Víctor quedaron fulminadas, otra vez a domicilio, por un rival que llegó a ridiculizar a los verdiblancos hasta el punto de escucharse los famosos "¡ole, ole...!" de la afición local cuando su equipo tocaba la pelota ante un indolente adversario heliopolitano. A éste le faltó intensidad, chispa, jugadores bien colocados -culpa del entrenador-, otros que siguen sin elevar el nivel del equipo, pocas ocasiones de gol, endeblez en el centro del campo... Un sinfín de aspectos negativos que destaparon las debilidades de Víctor como entrenador y las carencias, de nuevo, de la plantilla hecha por el director deportivo, Miguel Torrecilla, con el beneplácito de Ángel Haro y José Miguel López Catalán.

Defensa

El Betis fue un desastre e nivel defensivo. Víctor apostó por Donk y éste no aportó nada, hasta el punto de que fue cambiado en el descanso, pero tampoco tuvieron su día Mandi -pérdida que acabó en gol-, Piccini, Tosca y Durmisi. Así, Mehdi-Carcela firmó un gran partido, acompañado por Andreas Pereira y Adrián Ramos. Los tres solos, con el apoyo de Wakaso y Agbo Uche, se bastaron para poner en jaque a la zaga bética en una primera mitad paupérrima, con entregas de balón al rival, sin tensión... Y una cuestión táctica hacia el banquillo referente a la ubicación de Rubén Pardo, que volvió a jugar ¡de cierre por delante de la defensa! ¿Por qué no actuó por delante de Petros y éste más retrasado? ¿Brasanac es o no es pivote defensivo?

Ya en la segunda mitad, el técnico bético cambió el dibujo táctico al 4-3-3 y la zaga volvió a sufrir, pues Tosca se las vio y deseó para frenar a Adrián Ramos, y con el cuarto gol se acabó, definitivamente, el choque. Si es que no lo estaba antes...

Ataque

No estaba Dani Ceballos en el once, por sanción, y el hombre que más se asemeja a él, Rubén Pardo, no juega en su puesto. Lo hizo Jonas Martin y su aportación fue nula. Ni estuvo en ataque ni en defensa. ¿Tiene aptitud el francés para estar en el Betis? ¿Dónde está el salto de calidad de los fichajes? Hasta en Petros se reflejó en el primer tiempo la falta de intensidad. Después marcó, pero el partido del brasileño estuvo en la misma línea que el resto de compañeros. Hasta Rubén Pardo se contagió. Arriba, Álex Alegría perdió el balón en el primer gol, Sanabria puso ganas pero le falta forma y sólo Rubén rozó el gol en alguna ocasión. Y las aportaciones de Piccini, después Cejudo, y Durmisi fueron nulas. En general, mal partido del Betis, tanto desde el banquillo como en el terreno de juego.

Virtudes

Brillaron por su ausencia.

Talón de aquiles

La mediocridad volvió a verse en el Betis por enésima vez. Las carencias en el equipo verdiblanco actual saltan a la vista y si encima no se ve intensidad, agresividad, pelea, chispa e ir de verdad a por el partido, un rival como el Granada, de un nivel bajísimo, le acaba pintando la cara. Un equipo nazarí que pasó por encima de un Betis indefendible que ayer decepcionó a su afición con un lamentable encuentro.