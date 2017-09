Entre la idea y las piezas de ajedrez

Con un discurso muy futbolístico y anticipando lo que puede ocurrir en el futuro compareció Quique Setién en la previa del duelo ante el Real Madrid. El cántabro aseguró que su equipo será fiel a su estilo pese a visitar uno de los estadios más complicados de la Liga, a la vez que apuntó a posibles cambios en el once para reservar a algunos jugadores a los que quiere mantener frescos de cara al futuro. Ahí está la partida de ajedrez de Setién, que sabe que debe manejar con precisión a una plantilla corta de efectivos.

"No se puede cambiar de la noche a la mañana algo en lo que llevas trabajando tres meses. No puedes decirle a los futbolistas que le peguen ahora todos en largo. La idea no va a cambiar. No puedo cambiar el chip de mis jugadores", explicó el técnico sobre el planteamiento que colocará en el Santiago Bernabéu, aunque admitió la dificultad de quitarle la pelota a los de Zinedine Zidane: "Todavía nos faltan cosas para alcanzar el nivel que a mí me gustaría y que creo que podemos alcanzar. No es fácil quitarle el balón al Madrid ahora mismo, sobre todo si pensamos que cualquiera te puede hacer daño en una jugada individual. Habrá que tratar de encontrar el equilibrio entre hacer lo que nosotros queremos e impedir que el Madrid haga lo que suele hacer".

Para conseguirlo, Setién medita reservar a jugadores hasta ahora básicos como Guardado y Joaquín. "Tengo algunos futbolistas que son muy importantes para el equipo y los necesito para todo el año, no sólo para un día ni para ganar un partido concreto. Sé que a todos les hace mucha ilusión jugar en el Bernabéu, pero tengo que pensar con la cabeza y no con el corazón. Trato no de ver cómo están las piezas en el tablero sino cómo van a estar dentro de cinco o seis movimientos. Tenemos un partido importantísimo el lunes que también tenemos que tener en cuenta. Como no los cuidemos no llegan al final, seguro. Me encantaría poner a Guardado y a Joaquín y que siempre estuvieran bien, pero si ocurre alguna lesión tendremos un problema serio de verdad", dijo Setién, que incluso aparcó el debate sobre una renovación del portuense: "Siempre he sido en estos temas de esperar, no sólo con Joaquín. El día que emita un informe al club sobre la posibilidad de la continuidad de un futbolista será por un rendimiento a largo plazo. Si me preguntan diré lo que tenga que decir, pero llevamos cuatro partidos de Liga y esto es larguísimo. No hemos hecho absolutamente nada, sólo hemos ganado un partido. Soy un entrenador que valora la continuidad".

De su rival, el técnico bético destacó su gran momento y lo coloca a la altura del mejor Barcelona de Guardiola. "El Madrid está a un nivel perfectamente comparable. Hay un componente en el que lo supera: el físico. Todos los jugadores son muy fuertes, rápidos y consistentes, algo que no pasaba en todos los futbolistas del Barcelona. A mí me ha encantado el Madrid en el último mes. Ahora ha bajado un poco, no tiene ese punto de lucidez pero sigue siendo un gran equipo", indicó Setién, que reveló un contacto con Dani Ceballos: "Nos mandó un mensaje a todos felicitándonos por la primera victoria. No sé si me gustaría que jugase o no y si es mejor que juegue él o Isco. No sé la motivación que tendrá, aunque imagino que mucha. No está teniendo muchas oportunidades pero seguramente le dará muchas cosas al Madrid que también hubiera podido dar aquí o en cualquier sitio en el que hubiese estado".