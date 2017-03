Un invitado más que conocido

Minuto 21. Keylor Navas derriba a Brasanac claramente. Jugada de expulsión, sin lugar a dudas, pero Mateu Lahoz dice: "Sigan, sigan". A partir de ahí, el partido podría haber cambiado por completo con esa jugada, pero el colegiado valenciano cargó de impotencia y rabia el saco de un Betis resignado ante tal decisión. Cierto es que los errores arbitrales no justifican para nada la mediocre y vulgar temporada que está realizando el conjunto verdiblanco, pero lo sucedido ayer en el Santiago Bernabéu, contra los intereses béticos, no tiene justificación alguna.

Y todavía más curioso fue ver cómo Keylor Navas, que poco después hizo el ridículo metiéndose el balón en su propia portería, tras atraparlo en un disparo de Sanabria, acabó siendo el salvador de su equipo en el alargue de la contienda realizando una muy buena parada, tras un remate de cabeza del paraguayo, para salvar a su equipo del empate.

Pero la laborde Mateu Lahoz -no expulsa a un jugador del Madrid en Liga desde hace más de 6 años, Casillas en Cornellà-El Prat- también minó la moral del Betis en otras acciones del encuentro, como el hecho de no mostrar la segunda amarilla a Marcelo, en los minutos finales, tras derribar a Dani Ceballos cuando encaraba el área madridista. Sin embargo, no dudó en mandar a la caseta, antes, a Piccini cuando frenó a Lucas Vázquez en un contragolpe. La amarilla al italiano fue justa, pero lo indignante para el bético fue ver la rapidez con la que el trencilla valenciano le enseñó la tarjeta amarilla y la roja al lateral del cuadro verdiblanco. Y como suele pasar en el feudo blanco con los colegiados, cuando el rival del Madrid es perjudicado, a renglón seguido llegó el gol del equipo de Zidane.

¿Y quién lo hizo? Sergio Ramos, otra vez de cabeza. Y es que, al margen de la labor del trencilla, el Betis pagó caro los dos errores que tuvo en defensa. Primero en el empate a uno, cuando Mandi y Pezzella fueron a la marca de Morata y dejaron sólo a Cristiano para que marcara de cabeza, y después el segundo se produjo en el remate de cabeza del camero que acabó en el fondo de la portería de Adán, pues el jugador del cuadro de la capital de España entró solo al remate. Sin marca alguna.

Dos fallos clamorosos y un partido que giró siempre alrededor de Mateu Lahoz, pues el Betis estuvo bien plantado en el campo, fue valiente siempre y hasta rozó la igualada en el marcador. ¿Se quejará ahora el entorno mediático afín a la causa blanca del arbitraje del colegiado germano turco Deniz Aytekin en el Barcelona-PSG? Corolario: los dos grandes, y son ya muchos ejemplos, no tienen derecho a quejarse porque siempre reciben más que lo que le quitan. Y ayer se volvió a comprobar.

Coraje, enojo... Con esa sensación se fueron del coliseo blanco los más de 300 aficionados del Betis que, durante muchas fases del partido, se escucharon sus gritos de "¡Betis, Betis!" ante un público en silencio que llegó a abroncar a sus futbolistas por su incapacidad ante un equipo verdiblanco que, incluso con un hombre menos, dio la cara y se fue arriba en busca de un 2-2 que no llegó por Keylor Navas. Al que había salvado Mateu...