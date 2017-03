Abierto juicio oral contra los tres ex jugadores del Betis acusados por el caso 'Osasuna'

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra 18 acusados, tres ex jugadores del Real Betis, en el denominado caso Osasuna, tras haber recibido los escritos de acusación del Ministerio Fiscal y de las dos acusaciones particulares personadas en la causa, el Club Atlético Osasuna y la Liga de Fútbol Profesional.

En la resolución, contra la que no cabe recurso, el magistrado especifica los delitos imputados a los 18 acusados -delito continuado de apropiación indebida, delito de falsedad contable en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil y corrupción deportiva (por el supuesto amaño de partidos)-, así como las fianzas requeridas para asegurar las posibles responsabilidades civiles.

Por otra parte, el juez ha desestimado en sendos autos los recursos de reforma presentados por dos ex directivos encausados, José Manuel Purroy y Diego Maquírriain, contra el auto del pasado 16 de febrero en el que se daba por concluida la investigación y de las 29 personas investigadas (imputadas) a lo largo del procedimiento, consideraba que había indicios para juzgar a 18 de ellas.

Estas dos resoluciones pueden ser recurridas ante la Audiencia de Navarra, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

Acusados de delitos

Los acusados son Miguel Ángel Archanco, Ángel Luis Vizcay, Jesús Peralta, Juan Antonio Pascual, Diego Maquirriain, José Manuel Purroy, Sancho Bandrés, Cristina Valencia, Albert Nolla, Ángel María Ardanaz, Antonio Amaya, Jordi Figueras, Javier Zabaleta, Luis María Ibero, Pedro Zudaire, Jesús María Dronda, Juan Ángel Larrea y Xavier Torres.

Según recoge el auto, el fiscal considera responsables de un delito de apropiación indebida a Archanco, Pascual, Purroy, Bandrés, Peralta y Vizcay; y de un delito de falsedad contable en concurso medial con la falsedad en documento mercantil a Archanco, Pascual, Purroy, Bandrés, Peralta y Vizcay.

Además, ve autores de un delito de falsedad de documento mercantil a Cristina Valencia y Albert Nolla, y de un delito de corrupción en los negocios a Archanco, Pascual, Purroy, Brandrés, Peralta, Vizcay, Maquírriain, Figueras, Amaya y Torres.

El auto continúa señalando que el fiscal considera responsables de un delito de apropiación indebida a Archanco, Pascual, Purroy, Bandrés, Peralta y Vizcay; y por el delito de falsedad contable en concurso medial con el delito de falsedad en documento mercantil se imputa a Vizcay, Zabaleta, Ibero, Larrea, Dronda y Zudaire. Respecto a este mismo delito en concurso medial con el delito de falsedad en documento mercantil el fiscal ve responsable de conformidad a Ángel Ardanaz.

Finalmente, el Ministerio Público considera responsables de un delito de apropiación indebida a Archanco y Peralta.

Petición de penas

El Ministerio Fiscal solicita para el ex gerente del club Ángel Vizcay más de 14 años de prisión por los diferentes delitos de los que se le acusa y para el ex presidente Miguel Ángel Archanco 12 años y 5 meses, igual que para el ex directivo Txuma Peralta. Para los también ex directivos Pascual, Purroy y Bandrés el fiscal pide 11 años y 11 meses de prisión para cada uno de ellos.

El ex responsable de la Fundación Osasuna Diego Maquirriain se enfrenta a una petición del fiscal de dos años de cárcel, lo mismo que los ex futbolistas del Betis Jordi Figueras, Antonio Amaya y Xavier Torres.

Las solicitudes de penas para los ex directivos de la gestora Javier Zabaleta, Luis María Ibero, Juan Ángel Larrea, Jesús Dronda y Pedro Zudaire son de 23 meses de prisión para cada uno de ellos. Finalmente, Cristina Valencia y Albert Nolla, representantes de una empresa inmobiliaria, se enfrentan a 18 meses de prisión y Ángel María Ardanaz, gerente de Osasuna, a 14 meses de prisión.