El juicio continúa a la espera del deseado acuerdo

A la espera del deseado acuerdo con Manuel Ruiz de Lopera, en el que siguen trabajando desde el club verdiblanco, el juicio contra el ex dirigente continúa en la Audiencia de Sevilla y ayer fue el turno de Hugo Galera, Rufino González y Óscar Arredondo.

El primero explicó el proceso de conversión en sociedad anónima deportiva, que conoció de primera mano como presidente y que provocó que Lopera pasara a controlar el club. "Cuando entró, todo cambió. Aquella era un mareo. Incluso lo que ponía yo se hacía con pagarés, contraavales, letras y demás. Esos eran los mecanismos de supervivencia del Betis. Yo no llevaba la parte económica menor y me dedicaba al plan de saneamiento. Cuando me decían que había que poner dinero lo ponía. No me gustaba aquello. El 30 de junio firmé la escritura de mala gana. Todo se había manipulado. No tenía más remedio. Firmamos bajo amenazas el 1 de julio", explicó Galera.

Arredondo expuso que en materia de Encadesa y Farusa, la gestión era de Lopera en primera persona y sus asesores externos al club. Además, el ex consejero confirmó que empezó a percibir retribución por su trabajo en el Betis cuando abandonó el consejo y siguió trabajando pero de forma externa. Rufino, por su parte, indicó que su conocimiento de la gestión del Betis, y de la participación de empresas como Tegasa o Encadesa era muy superficial.