El laberinto del Betis

La situación del Betis se ha convertido en un laberinto, después del pacto al que Ángel Haro y José Miguel López Catalán, presidente y vicepresidente del club heliopolitano, firmaron el pasado viernes con Bitton Sport y explicaron el pasado lunes. Las reacciones al pacto, sobre todo por parte de Por Nuestro Betis y Béticos por el Villamarín, han sido y siguen siendo contrarias, y esto vivió ayer un nuevo giro de tuerca en los acontecimientos, pues según informó Canal Sur Radio el consejero Rafael Salas estaría meditando presentar una candidatura de cara a una junta de accionistas cuya celebración no se alargaría mucho en el tiempo. De hecho Haro, en la rueda de prensa que ofreció para explicar el pacto, ya dejó claro que el 51% del capital no votaría en futuras juntas.

Mientras tanto PNB, en la figura de Pepe Tirado, volvió a expresar ayer en Radio Marca su malestar y total desacuerdo con el pacto de Ahora Betis Ahora y Luis Oliver: "Se va a presentar un escrito por accionistas en el que pedimos la documentación completa que ese día pasó por el consejo, pues creo que tienen que convocar una junta extraordinaria para explicarlo. ¿De dónde va a salir el dinero para pagar a Bitton? Del Betis. Del Ahora Betis Ahora hemos pasado al Ahora Bitton Ahora. Ellos dicen que el club va a cambiar ahora, que si hay interferencias en el consejo, pero si sólo mandan ellos dos, ¿qué interferencias va a haber? Ahora hay un consejo de administración que nos va a perjudicar, que va a judicializar más al Betis. Nos sentimos defraudados porque les pedimos que no lo hicieran. Ahora que lo han hecho las plataformas tenemos que responder, y lo haremos de forma proporcionada".

Así, Pepe Tirado volvió a dejar claro su rechazo a cualquier pacto con Luis Oliver: "Lo primero que les dije a Haro y Catalán cuando nos informaron es que se olvidaran de Bitton. Hasta me forzaron a llevar a la junta directiva de PNB la propuesta porque creían que yo no les había dicho nada. Les llevé a la junta directiva, le contaron el acuerdo y se volvió a decir que no. Le pedimos por favor que no lo hicieran porque podría ser perjudicial para el Betis, pero nos enteramos del acuerdo con nocturnidad y alevosía a través de un comunicado. Entiendo que Oliver esté tranquilo, pues ha hecho el negocio del siglo. Nosotros queremos que salga la verdad adelante, pero un acuerdo con Bitton sin Lopera… ¿Esto qué es? Se están jugando la continuidad. Entiendo que habrá una junta extraordinaria para informar a los accionistas. Si tan transparentes son, que pongan el acuerdo en la página web del club".

En una línea muy parecida a la de Tirado se mostró Emilio Soto, miembro de BxV: "No es el pacto que queremos buena parte de los béticos, que nos jugamos el dinero, el tiempo y el prestigio. Deberían escuchar un poco más. Quitar de enmedio a Lopera y Oliver siempre es bueno, pero no a cualquier precio. Se han equivocado, por tomar una decisión unipersonal".

Mientras tanto, Oliver insiste en que tras la firma del pacto tienen que hablar con Manuel Ruiz de Lopera, cuya defensa ya ha dejado claro que va a estudiar todo lo relacionado en el acuerdo entre los actuales dirigentes del Betis y Bitton: "Hay que hablar con él y darle su sitio. Hay que recordar que Lopera en el 92 salvó al Betis, pero se tendría que haber retirado en 2005 cuando ganó la Copa del Rey. Lopera ahora en el fútbol moderno, de ejecutivos con tres carreras y cuatro idiomas, estaría como un pato en un garaje. ¿Hablar con Lopera? El que crea que se puede llegar a la paz sin ceder está equivocado. Cuando hay una guerra hay que llegar a un acuerdo y todo el mundo tiene que aportar su granito de arena. Como también habrá que hablar con don Manuel y habrá que ceder cosas para él a pesar de que la gente no esté contenta, porque como siga el lío judicial nunca va a haber un Betis grande".

Por último, el empresario navarro mostró su punto de vista sobre el acuerdo: "Tengo sensaciones agridulces por no haber podido desarrollar mi proyecto, que era precioso para el Betis, y por otra parte estoy contento porque creo que la solución que lideran Haro y Catalán es la adecuada. Aconsejaría a todos los béticos que hagan un esfuerzo porque van a tener la oportunidad de mandar en su club y elegir al presidente, y van a hacer una inversión espectacular".